交警兼差球評挨罰20萬、降1級改敘 石明謹不服提上訴
台北市交通大隊萬華分隊警員石明謹因在愛爾達兼任球評，違反公務員不得兼任業務規定，經台北市政府移送，懲戒法院判石明謹降1級改敘，併罰款20萬元，他不服提上訴，另聲請閱覽警局考績會中的「限閱」資訊，但被懲戒法院駁回。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-22 11:06:54
石明謹自2011年至2018年間，擔任愛爾達足球賽事評論員，共出席190次，受領車馬費283萬3850元；2019年1月10日起擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，每次出席單場會議支領出席費及交通費約1100元，截至今年5月18日止，已出席5次，共領取5400元，違反公務員除依法令所規定外，不得兼任業務等規定。懲戒法院今年7月判石明謹降一級改敘，併罰款20萬元。
石明瑾不服提起上訴，並聲請閱覽台北市警局交通大隊考績委員會、萬華分局考績委員會會議記錄、簽到表、會議資料影本等，懲戒法院10月18日准他閱覽除「限閱」欄遮隱資訊以外的內容；但他與律師都認為，這會剝奪他的防禦權，也嚴重妨害他受憲法保障的訴訟權，違反正當法律程序。
懲戒法院指出，依規定，考績評擬、核定等過程，屬相關人員業務上應秘密的事物；且考績會決議內容沒有遮隱，未遮隱內容可知出席委員具名表決「全數同意」，因此限制閱覽討論過程等資訊不影響石明謹的防禦權、律師的辯護權，駁回聲請。