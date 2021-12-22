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民進黨團院會強過預算逕付二讀　時力：勿開惡例

▲時代力量立法院黨團表示，預算延宕應延會或開臨時會方式處理，呼籲民進黨勿開逕付二讀憲政惡例。(圖／時力立院黨團提供)
▲時代力量立法院黨團表示，預算延宕應延會或開臨時會方式處理，呼籲民進黨勿開逕付二讀憲政惡例。(圖／時力立院黨團提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-22 11:32:37｜2021-12-22 12:04:53

因國民黨團杯葛預算審查，民進黨昨日以人數優勢於院會提出將2022年中央政府總預算公務預算部分抽出逕付二讀的議案，引發在野黨怒火。時代力量立法院黨團今（22）日表示，預算延宕應延會或加開臨時會方式處理，呼籲民進黨勿開逕付二讀憲政惡例。

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時力黨團總召邱顯智委員痛批兩大黨惡鬥，國民黨團先是在各委員會延宕預算排審的時程，不照已排定之總預算審查日程來進行審查，造成許多機關單位預算仍無法完成委員會審查。然而，民進黨團提出將公務預算抽出逕付二讀，直接將委員會審查程序排除，是完全違背委員會中心主義的做法，已是自我閹割立法委員依法審查預算的職權，也違反立法院《中央政府總預算案審查程序》規定。

邱顯智呼籲，民進黨團不應跟著國民黨亂搞，此一違反憲政的惡例一開，未來立法院審查預算，若完全比照辦理，那立法委員的職權及設置委員會深入討論的架構設計，可以說是被完全架空、剝奪而不予行使。邱委員更質疑，這樣的國會還像國會嗎？請民進黨團別再惡搞民主化30年來累積的國會自主與議會自主。

時力幹事長王婉諭委員表示，時力黨團每個會期都希望儘快開議，就是為了避免法案或預算審查的延宕，而過往頻頻發生附屬單位預算在年度即將終了，錢將花完，預算卻仍未三讀的離譜狀況，也非時力黨團所樂見。然而，民進黨團將總預算逕付二讀的提案，讓行政機關免除在相關委員會進行預算編列的報告、備質詢及提供資料的義務，同時也造成未參加任何特定黨團運作的無黨籍立法委員的預算提案權被剝奪的情況，已嚴重違反委員會中心主義，侵害立法委員於委員會審查預算的權利，呼籲民進黨團懸崖勒馬。

副總召陳椒華表示，以過去在審理國民法官法經驗為例，有必要審理的任何議案，立法院都還是有加開臨時會（含委員會）或延會方式可以進行，時力黨團也願意積極參與審查，但此次民進黨團提出總預算逕付二讀案，理由雖是要避免於明年過年前軍公教加薪等預算無法通過，但仍不應排除委員會審查程序，她認為民進黨團應優先選擇依法進行「延會」或加開「臨時會」方式處理，全體立法委員依法定程序嚴格把關，於農曆春節前將總預算三讀，呼籲請民進黨對逕付二讀議案提出復議，勿創下憲政惡例。

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