民進黨團院會強過預算逕付二讀　時力：勿開惡例

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邱顯智呼籲，民進黨團不應跟著國民黨亂搞，此一違反憲政的惡例一開，未來立法院審查預算，若完全比照辦理，那立法委員的職權及設置委員會深入討論的架構設計，可以說是被完全架空、剝奪而不予行使。邱委員更質疑，這樣的國會還像國會嗎？請民進黨團別再惡搞民主化30年來累積的國會自主與議會自主。
時力幹事長王婉諭委員表示，時力黨團每個會期都希望儘快開議，就是為了避免法案或預算審查的延宕，而過往頻頻發生附屬單位預算在年度即將終了，錢將花完，預算卻仍未三讀的離譜狀況，也非時力黨團所樂見。然而，民進黨團將總預算逕付二讀的提案，讓行政機關免除在相關委員會進行預算編列的報告、備質詢及提供資料的義務，同時也造成未參加任何特定黨團運作的無黨籍立法委員的預算提案權被剝奪的情況，已嚴重違反委員會中心主義，侵害立法委員於委員會審查預算的權利，呼籲民進黨團懸崖勒馬。
副總召陳椒華表示，以過去在審理國民法官法經驗為例，有必要審理的任何議案，立法院都還是有加開臨時會（含委員會）或延會方式可以進行，時力黨團也願意積極參與審查，但此次民進黨團提出總預算逕付二讀案，理由雖是要避免於明年過年前軍公教加薪等預算無法通過，但仍不應排除委員會審查程序，她認為民進黨團應優先選擇依法進行「延會」或加開「臨時會」方式處理，全體立法委員依法定程序嚴格把關，於農曆春節前將總預算三讀，呼籲請民進黨對逕付二讀議案提出復議，勿創下憲政惡例。