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他霸氣砸6億買高雄15間透天厝！「一房三用」專家讚划算

▲根高雄一名投資人花6億元，打包買下位於高雄左營的整排透天厝，大手筆令人咋舌。（圖／台灣房屋提供）
▲根高雄一名投資人花6億元，打包買下位於高雄左營的整排透天厝，大手筆令人咋舌。（圖／台灣房屋提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-22 11:55:01

根據內政部最新實價登錄揭露，高雄市左營區文智路上一整排透天厝，10月由一名設籍高雄美術館豪宅特區的劉姓投資人，以約6億元總價，一次掃貨通通打包，此筆交易也榮登今年左營區最高總價的房地交易。專家分析，該地符合危老容積獎勵，除可出租、自用，未來也能朝重建發展，若以現階段土地每坪77萬元入手來算，其實相當划算。

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據實價記載，此筆房地交易共包含15棟建物、16筆住三土地，其中13棟為屋齡30年的五層樓透天及2間屋齡21年的一層樓建物，另有一間未辦理保存登記的房屋，合計154房16廳170衛，總建坪約1244.67坪，交易也包含建物一旁及後方空地，全部佔地約781.96坪，如以6億元總價換算地價，每坪成交單價約77萬元。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，這一整排透天厝原為兩位莊姓屋主分別持有，多年應為閒置狀態，市場傳出求售已有一段時間，此標的鄰近台鐵左營舊城站，近新莊一路，附近就是高雄美國學校與蓮池潭風景區，受惠鐵路地下化，打通新莊一路後，更便於通往熱鬧的巨蛋商圈與左營舊城區，從新莊一路銜接至翠華路，南可往美術館特區，北可至高鐵左營站及台積電楠梓設廠預定地，交通便利性大幅提升，整體地段機能佳。

▲高雄左營區打包式買房交易紀錄。（表／台灣房屋提供）
▲高雄左營區打包式買房交易紀錄。（表／台灣房屋提供）
陳揚智也說，此基地佔地約781坪，面積寬大地形方正，地上物並符合危老容積獎勵，除了現有地上物可自用或出租，未來如朝重建開發規劃也頗有利，如以成交地價來看，土地每坪77萬元入手算是相當划算，以周邊幾棟預售成交價，目前當地房價最高已有3字頭的實力，而此生活圈屬於台積電發展受惠區，看準未來潛力，整體價值可望再向上，也吸引買主趁早卡位。

除了此筆交易，左營區今年也有另一筆整排掃貨的交易案例，據實價揭露，今年五月，高雄一間砂石公司，就以1.15億元總價帶租約，打包位於左營大路上，共7棟屋齡44年的三層樓透天厝。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮表示，近年市場游資豐沛，一些地段佳、具開發潛力的標的，便成為投資人資金停泊選擇之一，尤其高雄近年房市發展熱騰騰，不僅促使買家積極獵取優質標的，以打包式掃貨方式來交易，除了更有利成本議價空間，也能一次取得完整的基地街廓，利於未來投資開發，而就賣家而言，養兵千日用在一時，在市況良好的利基下，也讓賣家選擇一口氣釋出整批資產，換取大筆現金入袋。

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