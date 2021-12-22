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總預算逕付二讀　民進黨團：因國民黨團拒審預算

▲民進黨團今（22）日召開記者會反批，國民黨團根本就是惡意停審後，現在逃避責任。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.22）
▲民進黨團今（22）日召開記者會反批，國民黨團根本就是惡意停審後，現在逃避責任。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.22）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-22 11:37:27｜2021-12-22 12:00:39

民進黨立法院黨團昨將總預算逕付二讀，遭在野黨批評剝奪審查權。民進黨團今（22）日召開記者會反批，國民黨團11月29日召開記者會宣布停審預算，導致目前未有任何預算送院會，國民黨不要內行人講外行話，根本就是惡意停審後，現在逃避責任。

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民進黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、副幹事長黃世杰、副書記長洪申翰、陳秀寶今召開記者會，反指國民黨綁架總預算。劉世芳說，民進黨團用變更議程，把明年總預算逕付二讀，是因為先前國民黨全面停審預算。

蔡適應表示，目前8個委員會都沒有把相關審查報告送財政委員會彙整，也因此沒有預算進到院會討論，國民黨過去長期執政，在11月底喊出停審預算時，就知道未來結果就是逕付二讀，現在卻指著民進黨獨裁，真是莫名其妙。

蔡適應說，民進黨團昨日要變更議程，國民黨都有收到通知，卻沒有任何動員，不到一半的國民黨立委到，就連表決完沒有反應，就是默認要逕付二讀，國民黨就是在配合這件事，因為知道自己是始作俑者。

黃世杰指出，去年黨團協商總預算時，時任國民黨團總召林為洲提到，哪個委員會召委沒有審完預算「各自對社會負責」，有拖到就可以「逕付二讀」。因此，國民黨團很清楚知道，哪個委員會無法如期審完，就是逕付二讀。

陳秀寶也說，明年預算規模超過上年度10億元計畫有近千億元都動彈不得，影響各機關政策推動，才把總預算逕付二讀。洪申翰舉例，衛環委員會的民進黨召委莊競程已審完衛福部預算，國民黨召委蔣萬安負責的環保署、勞動部預算都沒有審。

不過在野黨認為可以延會或用臨時會處理預算。蔡適應則說，1月最後上班日是28日，在最佳狀況當天審完預算前，要經歷1個月冷凍協商期，因此最少12月28日前要送出去，但當天若有超過500個案子要表決就無法審完。

蔡適應說，所以預算要拉到12月22日或24日，才能有一星期可以在院會做有爭議預算表決，呼籲國民黨不要內行人講外行話。

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