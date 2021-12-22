文化交流！大學境外生體驗冬至搓湯圓文化

《四方報》報導，21日迎來華人節慶冬至，為了讓外籍生體驗冬至節慶活動，大葉大學華語教學中心舉辦冬至搓湯圓文化體驗活動。雖然很多國家都有冬至習俗，但不少學生都是第一次搓湯圓，感覺很新鮮。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-22 11:49:32
華語教學中心老師彭毓晴說：「二十四節氣裡的冬至，是一年之中白天時間最短的日子，隔天開始，白天就會慢慢變長，象徵新的開始，因此在台灣會說過了冬至又長一歲。今年特別舉辦冬至搓湯圓文化體驗活動，帶領境外生將糯米糰搓成長條狀，再分成小段，每段搓成一個小圓球，除了認識台灣文化，也希望藉由代表團圓、圓滿的湯圓，讓境外學生感受冬日的溫暖。」
而來自馬來西亞的學生陳健威表示，在馬來西亞也會過冬至，他以前每年都會去阿嬤家搓湯圓，不過受到疫情影響，已經兩年沒回家鄉，每逢佳節倍思親。但可以跟來自各地的朋友一起搓湯圓，讓他深感溫馨。印尼籍學生范蓮妮則說：「印尼沒有冬至，我以前沒有搓過湯圓，第一次體驗，感覺很有趣，也覺得這文化很有意義。」
搓湯圓是「冬至」一種特別的習俗，在這個習俗裡，孩子吃了湯圓，才會長大一歲的說法，是成長中很特別的記憶。冬至湯圓，也就是俗稱的「圓仔」，體積較小，單純以糯米粉製成，不加入其他餡料。另外，孩童在搓湯圓時，總會忍不住用糯米糰捏塑一些特別的造型，做起其他小玩偶，這個現象從古至今都有，以前的人稱這種麵糰小偶為「雞母狗仔」，成人會用孩童的作品來敬拜祖先，並向上天祈求未來一年的農作豐收。