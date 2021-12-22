民進黨強過預算逕付二讀 高虹安：戒嚴時期國民黨也不敢
民進黨昨日以人數優勢於院會提出將2022年中央政府總預算公務預算部分抽出逕付二讀的議案，引發在野黨怒火。台灣民眾黨立委高虹安怒批「就算戒嚴時期的國民黨也沒有這樣做過」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-22 12:14:16
民眾黨團今（22）日舉行「立院一言堂？預算不審查？」記者會，團副總召高虹安批評，原來民進黨團也是薪水小偷，只是更加優雅，不使用暴力，而是使用多數決，她譴責民進黨團以粗暴手段，剝奪立委實質審查預算的權利，其黨外時期理想性格蕩然無存，連對話的空間都不給保留，不讓小黨在委員會審查時有更多機會和部會進行預算對話，「就算戒嚴時期的國民黨也沒有這樣做過！」惡例一開將後患無窮。她怒批民進黨饋對不起民主這個名詞。
高虹安表示，民進黨扭曲2020年總統蔡英文當選時說的「完全執政完全負責」，只會讓行政院越來越自大，預算與政策跳過審查，立委監督職責何在，立院不應自我閹割，淪為行政院的立法局。
民眾黨團幹事長蔡壁如表示，柯建銘將責任都賴給國民黨，作為他的正當性，真的是很混蛋，很多還在審查預算的委員會，被這樣的議事突襲嘎然而止，台灣國會史上從來沒有這麼粗暴的執政黨，用多數暴力直接剝奪委員審查預算的權利，民進黨在議場前輪班排隊，還要將地方制度法逕付二讀，為了讓柯建銘的子弟兵林智堅能在選新竹市長，「真的是夠了柯建銘，甩了立院兩巴掌，委員會制度幾天內被民進黨破壞殆盡。」
蔡壁如指出，明天協商時將強烈要求更正這項錯誤，「不然我們要陪柯建銘玩家家酒到何時？」