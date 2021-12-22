中職／樂天桃猿教練團調整　2位日本教練入隊

Rakuten Monkeys在2022年的教練團陣容進行調整，原林振賢教練以及劉家豪教練另有生涯規劃自請離隊，投手教練曾翊誠在合約到期後不續聘，球團感謝三位教練為桃猿執教，貢獻心力，也祝福三位教練未來在各自領域發展順遂。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-12-22 12:00:12
曾豪駒教練與劉榮華教練分任一、二軍總教練，為實踐與東北樂天金鷲的深度合作，首席教練一職由古久保健二教練接任。從2016年底開始，古久保教練即擔任東北樂天金鷲一軍投捕教練，2019年來台執教，明年則是來到桃猿效力，強化投捕及整體作戰。一軍打擊教練由美國籍教練鮑伊Charles Poe留任，林政億教練協助鮑伊教練繼續執教打擊部門，而蔡建偉教練則是繼續負責二軍打擊部門。
除一軍首席外，新聘西村弥教練強化內野跑壘等各項，西村教練今年38歲，左右開弓的他在2015年之前都是東北樂天金鷲的內野手，以穩定的守備戰力見長於日本職棒，新年度他將總合守備跑壘並與陳雁風教練在內野訓練上相互合作分工。
一軍投手教練由許銘傑與林英傑出任，二軍投手教練首席則由川岸強接任，42歲的川岸教練其球員生涯2007年到2012年間曾效力東北樂天金鷲，本身在球員的資歷完整，育成經驗豐富。林敬民教練、投捕教練許躍騰、川岸強教練共同為一軍培育投捕戰力。
第一波體能冬訓結束之後，預計在1月8日(六)展開春訓第一階段，朝總冠軍的目標勇敢樂天邁進！