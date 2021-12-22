嚴重疫情潮NBA開放困難特例簽球員 陸網友想起林書豪
新冠疫情席捲NBA，不少球員甚至教練都因觸發健康與安全協議被迫隔離，根據美國媒體《ESPN》報導，簽署困難特例的發展聯盟球員有資格立即參加NBA比賽，讓中國網友聯想到林書豪。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-22 12:06:17
《ESPN》權威記者「沃神」Adrian Wojnarowski指出，發展聯盟球隊中的球員簽署困難特例，離開拉斯維加斯後能夠立即在NBA出賽。但必須在加入新球隊後連續5天測出陰性，這些規則只適用於接種過疫苗的球員。
近期NBA爆發嚴重染疫潮，包含籃網等隊都因不足最低出賽人數而導致比賽延期，但NBA主席Adam Silver受訪時依舊表示，聯盟並沒有計畫要延後這個賽季。因此出現更多方案讓球隊補人，讓球賽繼續進行。
林書豪上季回美國加入勇士發展聯盟球隊，但最終仍無緣重返NBA舞台，近期NBA球員短缺，讓中國網友想起林書豪，若現在還在美國是否有機會獲得青睞，就像「矮湯」Isaiah Thomas因此獲得湖人短約。
不過林書豪目前已回到中國加盟老東家CBA北京首鋼，「合同簽了，註冊好了，罰款交了」，已經準備在12月25日開打的第2階段登場，幾乎不可能返美了。