林靜儀質疑投票日選監人數 顏寛恒：要不要跟總統哭訴？
中二立委補選倒數18天，藍綠短兵相接大打口水戰，不僅波及蔡英文、盧秀燕，還吵到台中市議會藍綠混戰，議長氣得敲槌宣佈休會。民進黨候選人林靜儀持續質疑監票人員不足，喊話盧秀燕「妳不是顏家的市長」。顏寬恒反譏中選會由民進黨掌握，「是否應該回去跟總統哭訴，希望她介入？」
記者顏幸如/台中報導
2021-12-22 12:37:47｜2021-12-22 12:56:55
明年1月9日投票的台中第二選區補選，258個投開票所，每個候選人分配到104個監察員名額，等於有154個票所無法派人監票，林靜儀質疑影響選舉公平性，她指出這是市民權利，痛批台中市政府對特定候選人不公平，已傷害市民對市長盧秀燕的信心，「盧市長不要忘記，你是台中市民的市長，不是顏家的市長！要對市民權利做最充分保障，不要跟我說沒影響，現在跟我們反應很焦慮的就是市民朋友。」
對於監察員人數爭議，顏寛恒批評，選舉剩下10多天，他希望林靜儀提政見和願景和建設，但對手依然不務正業，到現在還在質疑中選會的規定。
顏寬恒說，選監人員是依中選會主委李進勇開會結果來辦理，她質疑不公，是否也相對質疑所有選監人員、包括警察都是犯罪嫌疑人？他指現在府院黨都是民進黨的，自己和其他3位「平民候選人」才要擔心被做手腳。「我不懂對手提這個意見到底要做什麼？如果對中選會規定有意見，是否應該回去跟總統哭訴？希望總統介入？」
兩位候選人互嗆波及總統蔡英文、台中市長盧秀燕，台中市議會也為此事吵到休會！民進黨議員王立任持續質詢民政局長吳世瑋，每一投開票所應置監察員為「至少2人」，並非「限定2人」，為何市府仍堅持只能派任2人？吳世瑋的答覆讓民進黨議員們不滿意，輪到國民黨議員劉士州質詢時，仍大聲在座位上抗議，最後十幾個綠營議員衝到主席台前舉牌喊口號、國民黨議員不滿被「突襲」成功，也加入戰局。議長張清照氣得敲槌喊「今日議程到此結束」！眾人一陣錯愕，爭執也隨即平息。
台中市民政局長吳世瑋事後解釋，依每個投開票所配2個監票人員，258個投開票所共516人，平均給5位候選人推薦，林靜儀和顏寬恒足額派了104人、另一候選人張烱春派了95人、另2位沒有派，所以按照中選會規定，授權區公所尋覓適合人選擔任。
吳世瑋說，選監人員工作很繁雜，並不好找，好不容易找齊人，也呈報給中選會，「不能再改了，否則會沒完沒了，再改我會被抓去關啦！」