酒後搭車卻進了警局　全因身上帶了「這一包」

昨（21）日凌晨1時45分左右，高雄一名男子酒後不自駕選擇搭車，卻被苓雅分局成功路派出所巡邏員警發現車輛違停，趨前盤查時竟發現副駕駛座的男子左邊口袋露出一個透明的夾鏈袋，洪姓男子眼見已瞞不過警方，主動向警方坦承該物品是三級毒品愷他命，全案詢後依違反毒品危害防制條例將洪姓男子函送偵辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-22 12:34:37
苓雅分局成功路派出所巡邏員警於昨日凌晨1時45分於轄內巡邏時，在中華四路與三多四路口發現一輛自小客車違停於轉彎處的斑馬線，隨後一名男子從副駕駛座下車，警方見狀遂立即趨前盤查，經盤查後，該名洪姓男子向員警表示，自己係因酒後才會選擇搭車，未料車輛停靠轉彎處引起員警上前取締。
警方查證洪姓男子身分的過程中，發現洪姓男子左邊口袋露出一個透明的夾鏈袋，立即詢問男子是否攜帶違禁物，洪男眼見已瞞不過警方，主動從左邊口袋拿出一小包夾鏈袋，並主動向警方坦承該物品是三級毒品愷他命，經警方檢驗該夾鏈袋內粉末呈現三級毒品陽性反應，總重3.16公克，全案詢後依違反毒品危害防制條例將洪姓男子函送偵辦。
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