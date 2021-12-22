越南成衣廠暫停接單！缺工問題嚴重

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根據越南媒體《VnExpress》報導，越南胡志明市於10月初宣布解封，工廠逐步復工，但有業者表示，勞動力短缺，再加上防疫規定，影響工廠生產進度，原物料成本上漲以及塞港問題，使業者只好透過價格較高的空運送貨，增加物流成本，另外，防疫支出，如替員工做快篩、員工醫療費用等，導致成衣廠成本增加、獲利減少。專為運動品牌愛迪達（Adidas）服裝代工的越南紡織廠Thanh Cong Textile Garment表示，因缺工和昂貴的空運價格使成本大增，卻無法轉嫁給廠商或消費者，目前已暫時不接新訂單。
事實上，自7月起越南疫情因Delta變種病毒逐漸嚴峻之後，工廠生產放緩或關閉，導致Nike等公司數個月的生產毀於一旦，全球供應鏈已經受到打擊。如今因為解封導致返鄉潮，進一步加劇缺工問題，不少勞力短缺的公司懇求工人回去工作，盼望渡過冬季服裝和耶誕禮物的生產高峰期。儘管越南政府提供返程交通，公司提高工資和福利，但仍效果不彰。日前越南成衣廠業者只能宣布暫停不接單，以免損失擴大。
有調查指出，採購越南商品的外國買家中，66.7%可接受交貨延遲；但僅16.7%願意一同分擔空運成本；另外，只有20%同意將額外的防疫成本加入報價中。等同大部份的買家都不願意承擔額外開銷，讓越南成衣廠寧願不接單也不要做賠本生意。
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