台劇拍外籍移工懸疑案　《八尺門的辯護人》開鏡

《四方報》報導，隨著移工族群在台灣擴大，越來越多電視劇開始拍攝相關題材。文化內容策進院（文策院）「內容開發專案計畫」劇本開發支持，改編自同名小說的律政影集《八尺門辯護人》在17日開鏡。該劇改編自「第二屆鏡文學百萬影視小說大獎」首獎作品，故事以一樁外籍移工兇案為背景，描述為兇手死刑辯護的公設辯護人李銘順，帶領初孟軒、雷嘉汭組成三人小組，面對民意、政治、司法、財團和多元族群等各方壓力，於複雜人性和善惡矛盾中追尋兇案真相與司法正義。本劇預計2022年3月殺青、2022年底上架。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-22 17:28:00
過往都飾演帥氣小生的范逸臣，此次在《八尺門的辯護人》嘗試了從沒演過的遠洋漁船大副職業。為了符合每天風吹雨打海上男兒角色人設，范逸臣不僅跑到南台灣努力把自己曬黑，還加強特訓遠洋漁民各種海上專業技能，他笑著說：「兩個月前就開始鍛鍊健身，變壯還要變瘦，然後還要進行紫外線曬黑展現成熟風霜，更到北海岸漁港田調研究漁民生活。」
而詮釋辯護人的李銘順指出：「幫助弱勢的公設辯護人很特別，兼具律師與公務員特質，這對我可說是很大的挑戰，壓力很大，必須下很多苦工。」除了李銘順外，演員群還包括范逸臣、潘儀君、新秀初孟軒、雷嘉汭、陸夏等人。
《八尺門的辯護人》是由鏡文學以國際製作規格為目標，所啟動的首部自製影集拍攝計畫，由鏡文學總經理董成瑜擔任監製。董成瑜表示，「《八尺門的辯護人》以族群和人性為立基點，探討死刑判決的兩難，雖是議題，卻以許多幽默情節與多場動人的法庭戲來平衡。」