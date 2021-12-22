藍綠甲級動員就是要發重陽敬老金　柯文哲：短期選票考量

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柯文哲表示，市府並沒有拒絕發放敬老金，事實上，台北市對於中低收入及低收入的長者是有發放重陽敬老金的。我們只是拒絕不分青紅皂白、不管有錢沒錢，不排富的、齊頭式的普遍發放重陽敬老金。柯文哲舉例從他上任到現在，社會局的老人福利預算從46億增加到69億，增加了23億，如果把交通局、民政局、教育局、勞動局的老人預算也加進去，在過去7年當中，市府整體用在老人福利的預算增加了33億。社區關懷據點從2015年的187處增加到今年的552處。
柯文哲表示，社會福利必須偏向弱勢，所以齊頭式不分青紅皂白的社會福利是不對的。柯文哲直言，各縣市不蓋社福機構，而是普發重陽敬老金，為什麼不對的事會一直做下去，「很簡單，就是為了短期的選票利益！」有人為了台灣的長期發展去思考嗎?舉債發重陽敬老金不是台灣現在的寫照嗎？
柯文哲強調，他堅持理想即使面對抹黑也不妥協，選舉時講說不發重陽敬老金是柯文哲對老人不好，坦白說對他有造成傷害，但是2018選舉證明台北市有足夠市民之支持他理性、科學、務實的態度，願意支持更長期的規劃，而不是短期的利益。
柯文哲指出，30年來你們有看過國民黨跟民進黨混在一起嗎?什麼時候民進黨去附和國民黨的議案，它們為了爭取選票而不惜放棄理想，他們錯了，在台北其實是一座勇敢且進步的城市、他們錯在台北已經是一座願意為理念而戰的城市、錯在長者與年輕人期待的政治是理性務實科學，是長遠的規劃，而不是短期的政策買票。
市議會稍後表決，出席61人，48人贊成、7人反對、5人棄權，維持「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」。