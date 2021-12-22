中捷員工調薪7% 盧秀燕：明年元旦生效

台中捷運公司員工低薪問題，中捷公司董事會（ 21 ）日晚通過調薪案，全體員工調薪 7% ，將依程序報市府核定。台中市長盧秀燕今（ 22 ）日受訪時表示，此次中捷調薪幅度是包含 107 年未調整 3% 及明年軍公教調薪 4% ，將與軍公教人員調薪同步於明年 1 月 1 日起生效，所增用人費用將督促公司以控管用人數，於明年用人預算額數勻支，不會因此增加預算支出。

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盧秀燕指出，中捷公司董事會昨晚通過調薪案，此次調薪 7% ，主要是台中捷運公司同仁的薪資，除了董事長之外，其餘全是勞工，當初訂定薪資時就比其他的捷運公司低很多，加上 107 年公務人員曾調過一次薪水，然捷運公司當時沒有調整，這兩個因素加起來造成台中捷運公司的薪資長期偏低，甚至有不足法定勞資規定最低薪資的標準，所以市府這次拍板調整加薪 7% 。

中捷公司指出，台中捷運公司為市府百分之百持股的公營事業，員工薪資是參考北捷公司 100 年薪資結構訂定，公司 106 年成立迄今皆未調整， 107 年軍公教人員調薪 3% ，中捷也未跟進調整，但各同業薪資近年已多次調整，導致中捷薪資水平較同業已明顯落後 8.6% 至 20.8% ，造成人員離職率居高不下、留才不易。

中捷公司表示，台中捷運綠線已於今年 4 月份正式通車營運，營運績效尚稱良好，中捷公司考量現有薪給、與同業的薪給差距、基本工資的落差等因素，於明年的公務員調薪併同提出調整方案，並經昨日中捷公司第二屆第 15 次董事會審議通過，依程序將報市府核定，全體員工調薪 7% ，將與軍公教人員調薪同步於明年 1 月 1 日起生效。