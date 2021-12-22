台科大越生曝與長者「共畫」想法 愛之語藝術展圓滿落幕
《四方報》報導，台灣科技大學舉辦愛之語互動藝術創作展，在今（22)日落幕。該展覽由學校人文藝術中心帶領500位以上來自不同年齡層、不同國籍的參與者，以共同繪畫的方式，完成約100多幅作品，其中有許多位大數位所多位外籍生與台灣的老奶奶一起完成共畫作品，作畫過程中更拉近彼此距離，十分溫馨。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-22 17:53:00
來自越南的外籍學生LUCY說：「和台灣的老奶奶一起畫畫是很特別的經驗，這對國際生而言是一個很獨特的活動，能和在地人有互動，除了認識當地人，也一起認識了許多國家的朋友，是一個非常放鬆且開心的活動。」
台科大人文藝術中心主任翁楊思茜表示，在疫情之下，人際溝通需要更多的心靈交流，因此，透過共同繪畫的活動，建立彼此間的關懷與信任，藉由參與式藝術創作，將原本陌生的人際團體，以藝術為媒介，從共同的創作中，增加彼此的瞭解，找出彼此心理的想法和需求。
其他外籍生則說，「在共畫活動中，長輩教我們中文，我們彼此分享不同的文化和語言，我畫上了自己國家的國旗讓大家知道，當地的朋友也好奇的問我畫畫的不同語言怎麼說。」
參與活動的台科大企管系葉懿漩同學則表示，剛開始和不認識的人一起會有一點尷尬，由一開始各畫各的，到互相溝通、團隊合作，一起慢慢完成一副很酷的作品，從沒有想過會和不認識的人一起畫畫，可以透過活動認識不同的人，是滿有趣的經驗。雖然活動落幕了，但共同創作的寶貴過程依然存在於參與者的心中，是十分美好的回憶。