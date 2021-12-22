綠委推總預算逕付二讀 國民黨：吃相難看、傷害台灣民主
針對民進黨立院黨團將總預算逕付二讀，行政院長蘇貞昌批評國民黨作亂一事。中國國民黨文傳會主委凌濤今（22）日抨擊，民進黨立院總召柯建銘近期忙著幫新竹市長林智堅私利急併大新竹，又一邊破壞程序正義、糟蹋立法院，將總預算逕付二讀，地方、中央一把抓，吃相難看又傷害台灣民主，還敢說國民黨在亂？難道蘇貞昌視而不見？
記者余祥／台北報導
2021-12-22 14:47:25
凌濤抨擊，明年度總預算高達逾兩兆兩千多億元，在一毛未刪、沒有任何決議之下，民進黨團跳過委員會審查程序，不僅破壞程序正義，更視8個委員會及立法委員為無物，民進黨強渡關山、不在乎實質討論與審查過程的作為，根本「嘴上喊民主、實質害民主」。
凌濤指出，柯建銘近日修惡《地制法》、又將總預算粗暴逕付二讀，難不成立法院是為民進黨專設、還是柯總召自己開的？蘇貞昌只會檢討在野黨、無視民進黨團在立法院為所欲為，根本是非不分，試問民進黨還要放任「柯權臣」糟蹋立法院幾次？
凌濤抨擊，民進黨黨名「民主」已蕩然無存，蔡政府早已聽不見人民的聲音，像是高端疫苗不被國際認證，政府還要急著付錢，最後打氣低落只能報廢；無視社會安全網破洞，超商店員頻遭刺攻擊導致死傷；網軍治國霸凌嚴重，蔡英文也不聞不問。似乎台灣民眾再怎麼呼喊，民進黨都不會回頭，因為為了保衛政權，他們已狠下心不惜扼殺台灣的民主。