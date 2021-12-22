中職／古久保、西村弥入猿軍　樂天終於吹起東洋風

中華職棒（CPBL）樂天桃猿22日公布教練團名單，前悍將日籍教練古久保健二與新任日籍守備教練西村弥在名單內，讓易主2年多的猿隊真正吹起東洋風。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-12-22 15:15:51｜2021-12-22 15:53:40
2019年Lamigo桃猿時任領隊劉玠廷在球隊拿下上半季冠軍後沒多久主動宣布，將啟動轉賣程序，最終由日本樂天集團接手，2019年12月17日起更名為樂天桃猿，當時除了幾位日籍高層派駐來台外，原有球隊職員幾乎全數留任，球隊運作模式和Lamigo劉家時期沒有太大改變。
2020、2021連續2年受到疫情等因素影響，票房屬於中職頂尖水準的猿隊在場內場外各方面無法全面結合母集團樂天的資源產生綜效，2021年季前劉玠廷離隊後由原副領隊浦韋青升任。
2021年球季結束後，猿隊教練團進行改組，林振賢及劉家豪離隊，並且網羅前富邦悍將投捕教練古久保健二擔任首席教練，還從日本樂天金鷲體系找來西村弥擔任守備跑壘教練，且據了解內部制服組也將會有小幅更動，原負責技術與養成、球探相關的高層將回歸原職，且還有日籍管理人士將參與球隊內部運作，易主2年多的猿隊逐漸和Lamigo時期作法脫鉤，真正在球隊內部吹起東洋風。