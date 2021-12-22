第二劑疫苗怎樣打最合適？ACIP委員建議：同廠牌優先
中央流行疫情指揮中心今（22）日在記者會上再次說明疫苗接種事宜，預防接種諮詢委員會（ACIP）黃玉成委員表示，仍建議民眾兩劑疫苗施打相同廠牌，但也開放混打。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 15:22:35
黃玉成說明，完成接種2劑COVID-19疫苗後可提升免疫保護力，有效預防COVID-19病毒感染及感染後重症與死亡風險。而「基礎加強劑」則是指，免疫不全以及免疫力低下病人即使完成2劑COVID-19疫苗接種，多仍無法獲得足夠的免疫保護力，故建議接種第三劑基礎加強劑，增加保護力。而「追加劑」則是指，疫苗保護力會隨接種時間逐續消退，加上COVID-19病毒不斷變異，即便完成基礎劑接種後，仍有突破性感染的風險，故建議接種追加劑。
而在第2劑疫苗接種上，黃玉成建議選擇同一廠牌接種，才有較完整的有效性及安全性數據。但也開放混打，不過依據國內外的小規模臨床研究顯示，不同廠牌混打雖可誘發較高之中和性抗體，但副作用較大，民眾可依自身狀況選擇。
而想要混打的民眾，黃玉成建議第1劑施打AZ者，第2劑可接種莫德納、BNT、高端，接種間隔至少8週。而第1劑施打莫德納、BNT者，第2劑可接種莫德納、BNT、AZ、高端，接種間隔至少4週。而第1劑施打高端者，第2劑可接種莫德納、BNT，接種間隔至少4週。（編輯：倪浩軒）
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