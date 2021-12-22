缺牙不處理沒關係？醫師警告：罹患失智症機率恐增三倍
根據日本名古屋大學醫學研究所研究指出，如果放任缺牙不處理，罹患哈茲海默症的風險會高出統計值三倍。敦南上境牙醫診所針對民眾最常面對的牙齒問題，以及診療需求等作出問卷調查，發現超過五成民眾不知道牙齒與失智症竟然有關係！牙醫師陳福樂指出，缺牙會影響咀嚼能力，當咀嚼力下降時，無法在咀嚼過程中幫助血液順利抵達腦部，會造成循環變差、腦部退化。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-22 17:07:14
台灣陽明大學牙醫學院也曾發表研究成果，表示咀嚼固態食物可以刺激大腦、預防失智。敦南上境牙醫診所在透過線上調查「國人牙齒概況與衛教認知」，蒐集了600份問卷，發現其中51.2％的民眾不知道失智與牙齒有關，54.5％的民眾不知道吸入性肺炎與牙齒間有關聯性。陳福樂解釋，咀嚼功能不佳之所以會造成吸入性肺炎風險提高，是因為咀嚼功能不好，會無法順利將食物磨碎造成吞嚥困難，就很容易讓食物掉入氣管，引發吸入性肺炎問題。
另外，台灣人的缺牙問題也很嚴重，這份調查中有發現民眾最常遇到的牙齒問題，前五名分別是牙齒泛黃、蛀牙、不整齊、牙周病以及缺牙。而根據衛福部調查顯示，12歲以上的國人平均每人缺4.1顆牙，其中65歲以上平均缺12.4顆牙，低於世界衛生組織建議的「80歲老人應該至少要有20顆正常功能的自然牙」標準。而且調查還顯示出有缺牙情形的國人，有33.3％沒有裝任何假牙。
進一步調查民眾對於植牙年齡層的認知，發現其中有超過3成的民眾同意各年齡層都需要植牙服務，但醫師表示，民眾往往考量費用等因素，不會輕易植牙，也建議在植牙的選擇上，一定要先請醫師針對牙齒全面性評估，提供循序漸進的口腔處理計畫，不要因為低價、快速，就衝動植牙。