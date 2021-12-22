名家論壇》韋安／「戰鬥藍」、「做事藍」不可能不團結？

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昨天晚間，趙少康也在其粉絲頁，就此事又做了完整的澄清和說明。趙表示，新北市長侯友宜投票前發表的臉書千字文，讓藍軍士氣受到挫折。自己身為意見領袖，當然要反映基層的意見。但他也對侯的立場充分體諒，因為有三座核電廠設在新北市，能理解侯無法表態的為難。在侯於投票前一天，發文表示自己會去投票時，也呼籲大家去投票。他也立刻留言肯定，自己完全是對事不對人，沒有特別意圖。
別小看趙少康，以他目前的位置，可說什麼也不缺。這次從參加黨主席選舉開始，重回政治染缸，根本不是為了自身的利益，而是想再幫國民黨一把。公投期間趙算是費心費力，為公投全力衝刺。公投過後，從他的言談中，也頗有促進黨內團結的用心。
外界放大趙少康之前某些話語用意，而小看他內心的大度和抱負。他唯一的期待，可能就是當一個藍營的「助王者」，助益國民黨在未來如何能夠重新崛起。
其實，藍營裡面「戰鬥藍」和「做事藍」，有相輔相成的效果。新北市在侯友宜「維持行政中立」，用行動「決不讓萊豬進來」，公投前一天臉書及IG呼籲投票之下，投票率42.5％（全國平均41%），三過一不過，也絕對沒讓藍營失分。
侯友宜在臉書中所提「歲月靜好」，長遠地看沒有什麼不對。不分藍綠的縣市長，都知道他們的市民8成以上，希望能過上「歲月靜好」的日子。藍營縣市長扮演好自己的角色，努力成為「做事藍」，獲得民意的滿意和支持，守住地方執政版圖，對國民黨幫助不言而喻。
侯友宜日前表示，公投已結束，大家尊重、放下結果。每個人都有一個角色，只要團結走在一起，全心全力努力的為人民做事，就是永遠的方向。這些話寓意深長，從新北市公投結果來看，侯用「全心全力努力的為人民做事」的方式，為國民黨開拓中性選民的路徑。
這次公投，在過程中造成藍營內部不少風風雨雨，但不會造成其內部實質的矛盾和分裂，而且會讓「戰鬥藍」和「做事藍」調和，磨合合作，創造更大的空間。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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