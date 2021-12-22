中職／古久保到樂天如魚得水　悍將捕手徒弟說滿滿的歉意

中華職棒（CPBL）樂天桃猿22日公布網羅前悍將日籍教練古久保健二擔任首席教練。這位被球員暱稱「fu san」（中譯：古先生、日文：ふさん）的教練過去3年在悍將貼身指導備受期待的新秀戴培峰，11日他在新莊棒球場受訪，當時表示如果「fu san」真的離隊，自己心中是滿滿的抱歉。
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12月初就有媒體報導悍將投捕教練古久保健二即將離開富邦轉投他隊，11日戴培峰在新莊棒球場受訪時對於「師匠」離隊消息顯然感受相當遺憾。
戴培峰直言，進入職棒以來都是古久保健二在帶著他，甚至認為「fu san」會一直待在球隊。「3年多來他教了我許多東西，很可惜的是來不及在球場上繳出相應成績回報他，對他真的蠻抱歉的，如果他真的離開，他教導中那些適合自己的東西絕對會繼續堅持，很感謝他這段時間在背後支持我。」
戴培峰認為「師匠」古久保健二最厲害的在對比賽小細節的觀察，並且對於情蒐很有一套，可以觀察對手的一些細節馬上提醒場上選手，比如對方的盜壘時機，10次中可能有8、9次被其猜中。
古久保健二轉投猿隊後將擔任首席教練，根據戴培峰受訪內容，顯然這位擁有多年日職一軍資歷，並且在台日韓職棒都擁有教練經歷的57歲名教練在場上觀察確實有一套，在猿隊擔任下達戰術、輔助總教練的首席教練一職，2022年樂天桃猿會如何呈現不同的戰術做法，職棒圈內圈外在關注。