中職／古久保到樂天如魚得水　悍將捕手徒弟說滿滿的歉意

中華職棒（CPBL）樂天桃猿22日公布網羅前悍將日籍教練古久保健二擔任首席教練。這位被球員暱稱「fu san」（中譯：古先生、日文：ふさん）的教練過去3年在悍將貼身指導備受期待的新秀戴培峰，11日他在新莊棒球場受訪，當時表示如果「fu san」真的離隊，自己心中是滿滿的抱歉。





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