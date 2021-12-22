壽豐農會力挺台灣農創 爭取東部總代理創造台灣農業共好

台中市霧峰農會結合全台14家農漁會，去年成立台灣農創興業股份有限公司，股東之一的花蓮縣壽豐農會一行，由理事長吳永能率團訪問台灣農創公司，董事長黃景建親自接待，並報告未來發展藍圖。總幹事黃啟祥表示，壽豐農會將爭取成為台灣農創東部總代理，力挺台灣農創研發團隊開發優良產品，行銷國際發光發熱，以創造台灣農業的共好！





我是廣告 請繼續往下閱讀

壽豐鄉與霧峰區雖然隔著中央山脈，但兩農會早在20多年前即締結為姊妹會，經常互有交流。壽豐農會是台灣有機農業的先驅者，20年前在前任總幹事曾淑懿的大力推動下，有機農業規模逐漸成長茁壯。





▲壽豐農會總幹事黃啟祥（左）、台灣農創公司董事長黃景建（中）、台灣農創執行長紀淑怡。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.22)

黃啟祥說，曾淑懿總幹事帶領大家走出一條新方向的道路，當時他擔任秘書，整個過程他都有參與。花蓮是農業大縣，但是要建立無毒農業王國卻屬不易，從生產技術、設施改善、有機栽培農法、長壽豐沛的品牌認證、形象包裝、物流規劃無一不是難題，在大家群策群力之下，終於克服萬難，不僅讓台灣的消費者吃的安心，也讓壽豐的無毒農產品行銷於全世界！





壽豐農會理事長吳永能說，加入成為台灣農創的股東一事，在會員代表大會獲得一致認同，這是霧峰農會給壽豐農會的機會，全台灣有三百多家農漁會，壽豐農會是唯一來自東部的股東，「真的是非常看得起我們」。





總幹事黃啟祥舉例，壽豐農會的黑糯米，有可能成為台灣農創下一支研發清酒的原料，而壽豐最有名的農產品之一是果艷西瓜，「我非常期待果艷西瓜可以經由台灣農創優良的研發團隊再創造出新的產品。」





黃啟祥說，台灣農創是台灣農業新的里程碑，壽豐農會一定會全力以赴把台灣農創挺起來，讓它發光發熱且跨足國際，「這是我們的目標與理想，台灣農創一定能大發利市，創造出台灣農業共好。」









