民進黨強推竹竹併！柯文哲再酸：民調輸高虹安才這樣搞
新竹縣與新竹市合併升格議題吵翻天，若新竹合併升格，新竹市長林智堅可以再度參選升格後的新竹市長，台北市長柯文哲昨日砲轟民進黨永遠都在想選舉，林智堅則向柯文哲喊話多點同理心、理解家鄉期待，別讓新竹人心寒 。柯文哲今（22）日再酸，民進黨會做出此舉，主因是做下屆市長做民調後發現輸民眾黨立委高虹安，乾脆就不要選了。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-22 16:34:04｜2021-12-22 16:35:37
台北市政府今日下午舉行「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」表決前記者會，媒體詢問竹竹苗合併一事，柯文哲重申，國土規畫是很嚴肅的事，必須重長計議，6都已經不對，現在還要錯上加錯，聽說還有第8、9都，這只是為了一時選舉方便和輸贏，把整個國家的國土規畫放棄了。
柯文哲指出，中央與地方的財政畫分法20幾年沒修了，當年林全要上任行政院長時還跟他說會修，民進黨上任了要支持，他回覆「沒問題，只要是對的事情就要支持」，但民進黨執政5年多的來，有拿出來討論過嗎？柯文哲質疑民進黨的理想在哪裏？
柯文哲說，他是新竹人，當然期望自己家鄉好，但是國土是這樣規畫的嗎？是非對錯大家很清楚， 他也知道為什麼民進黨要這樣做，因為民進黨做下屆市長民調發現輸高虹安，乾脆就不要選了，不是這樣嗎。