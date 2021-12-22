北市恢復發放重陽敬老金！柯文哲：將送請政院函告無效
台北市長柯文哲上任後取消每年發放的1500元重陽敬老金，將其轉作其他社福措施使用。不過，台北市議會在11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，要求恢復發放敬老金，柯文哲對此提出覆議案。北市議會今（22）日否決覆議案，台北市政府1表示，將依照地制法43條送請行政院「函告無效」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-22 17:00:30｜2021-12-22 17:25:13
台北市政府發言人陳智菡表示，今天的覆議案在國民兩黨都甲級動員、甚至必須起立錄影證明自己沒有跑票的黨意壓迫下，最後7人反對，5票棄權，這樣的投票結果顯示已經證明有愈來愈多人願意加入改革行列，願意共同捨棄短期利益、轉而追求具有長遠規劃的長者友善社福系統。感謝台北市議會12位議員跨出這一步，這不只是為了台北的進步發展，這一步更是為了台灣未來的關鍵一步。
陳智菡表示，但也非常遺憾，在這座進步城市裡，議員竟公然違法。首先，根據行政立法分立的憲政原則，「議會不得為增加支出之提議」，台北市議會逕行通過「重陽敬老禮金致送自治條例」已有違憲之虞；國民黨團不顧議事規則規定覆議案必須無記名投票，強迫議員亮票更是違法。此自治條例通過不只將導致責任政治難以確立，更無助於財政紀律、建立完整的老人社會福利系統。
陳智菡表示，柯文哲市長認為，要求人民守法，政府更應守法，針對此違法違憲的自治條例，台北市政府將依照《地方制度法》43條送請行政院「函告無效」，亦即「直轄市議會議決自治事項與憲法、法律或基於法律授權之法規牴觸者無效」，市府將送請行政院函告此自治條例無效。
陳智菡強調，台北市是為了價值與理念努力不懈的市政團隊，不為短期利益犧牲長期利益是他們的核心價值，市民朋友是北市府最厚實的靠山，將繼續為財政紀律、永續發展的理念努力奮戰不懈。