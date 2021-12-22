雲嘉南分署YS陪伴青年職涯探索 成為職場一級玩家

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱 YS ）於 2018 年成立，提供 15 至 29 歲青年學子免費的職涯諮詢、適性測驗、職涯講座、團體學習、履歷健檢、模擬面試、企業參訪、提供就業服務及職業訓練資訊等多元服務，陪伴青年一起職涯探索、規劃職涯藍圖。今年規劃的「一級玩家：職場登入計畫」專案培訓計畫，攜手雲嘉南在地企業，透過系統模組化的培訓方式，讓應屆畢業生為求職做好準備，學員歷經為期 3 個月密集的培訓課程後通過結訓規範取得畢業資格。今年招收學員近 150 名，有過半學員順利結業，取得分署頒發之結業證書，成績斐然，明年 3 月也將續辦。

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現今資訊多元且變動快速，選擇工作不再是單一直線的路徑， YS 規畫舉辦不同領域的職涯活動，暑假舉辦的「 YS 偵探團】實境遊戲工作坊 ，與南部知名的「芒果遊戲》實境解謎團隊聯手出擊，透過線上授課的方式，引導學員分享各自的遊戲經驗、小組分析各類型遊戲有趣之處，激發出對於遊戲企劃的興趣。 10 月搭配公視歷史大戲「斯卡羅」， YS 邀請「斯卡羅」導演曹瑞原至全美戲院舉辦年度青年論壇，暢談如何發掘、結合台灣在地文化蓄積能量，並轉換為職涯發展新道路。

▲YS計畫經理蘇香瑾表示，YS以創新、貼近青年的方式辦理各項職涯活動，陪伴青年在職涯探索規劃（圖／記者林怡孜攝，2021,12,22）