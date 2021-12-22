HBL／高雄復賽首戰大勝強恕　東泰拚分組前3晉級

110學年度HBL男子組12強複賽今(22)日在高雄開戰，東泰高中以80:49擊敗搭上末班車晉級的強恕高中，東泰教練高丁國柱坦言今年較擔心防守，此役也提前演練明日對決能仁家商戰術，「要走到最後4強，勢必要磨出一把利劍。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-22 16:51:21｜2021-12-22 16:57:12
東泰今年先發5人包含後場雙衛陳晉垣、廖慈恩，鋒線劉律世和李世瑞以及198公分的中鋒胡晉豪，今天首戰有4人都打滿30分鐘，當過籃球逃兵的胡晉豪聯賽首度繳出「雙20」21分23籃板，展現身材優勢。
首戰擊敗相隔3年重返複賽的強恕，高丁國柱仍不滿意子弟兵的表現，若要挺進4強更是要先磨出利刃，不管先發或替補都要能建功，直批「一開始打得一蹋糊塗。」畢竟為了搶分組前3直接晉級8強，場場都是關鍵，今天也先演練明日要對鎮能仁的戰術。
高丁國柱稱讚胡晉豪進步很多，今天賽前就提醒，對手陣容較矮一定會衝撞他，要勇敢去爭搶，但反過來也擔心，其他隊友會只想靠胡晉豪，少了團隊防守意識，這部分會是需要注意的，尤其明日將對上有「坦克」之稱的史魯齊。
東泰和能仁、光復高中、高苑工商、強恕高中及宜蘭高中同分在B組，對於晉級，高丁國柱話說得保守，「前4隊都會想拚前3，不要打外卡，我們就穩紮穩打，前幾年我們都是打外卡，就算落到外卡，得失心也不要太重，相信我們可以的。」