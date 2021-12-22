看明年房市　玉山銀黃男州：房價維持溫和穩定已不簡單　

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不過，近來政府頻頻出手打炒房，央行再祭第四波選擇性信用管制，但房價似乎仍是越打越高。黃男州會後受訪時指出，其實房市是各國都面臨的議題，從歷史眼光來看，以前一些國家對土地都有相關限制，但從1980年代1980年代開始美國前總統雷根、英國前首相柴契爾夫人推動自由經濟，很多自由經濟國家也讓不動產及土地交易回歸自由經濟市場，在管制變少下，價格就容易上升，尤其土地的供給很難透過人為方式增加，跟一般服務及產品不同，因此各國從那之後就面臨房地產起起漲，金融業為善盡社會責任，也提供資金讓民眾購屋實施夢想，當房價變貴，購置住宅時間、即房貸也會拉長，這也是讓房價波動的因素之一。
當然，還有就是「寬鬆貨幣政策」。黃男州進一步指出，2008年金融海嘯後，全球央行都採取寬鬆貨幣政策，只是為何之前通膨不嚴重？他說，除物價之外，就是資產價格的提升，包括不動產及股票價格提升。也因為自由經濟市場、金融業提供融資服務及寬鬆貨幣政策這3大因素，造成不動產長期上漲，也對年輕人產生很大壓力，購屋時發現自己的薪資成長趕不上這個速度，痛苦指數就出現，這的確也是要解決的問題。
當然，今年狀況缺工缺料，建築成本提升，還有很多資金回流台灣，很多廠商要回台蓋工廠及招募員工，也帶動整體不動產向上升趨勢。因此，黃男州覺得，央行政策是很正確，用選擇性信用管制方式，銀行也都會配合，玉山銀今年前11月房貸業務成長6.2%，算是溫和成長，明年一定也會配合政策及央行政策，只是一般民眾自用住宅貸款還是有需要，玉山銀偏重自住型房貸，也會遵守央行及金管會規定，預估明年房貸業務還是溫和成長。
至於房價走勢，黃男州分析，今年全年全台移轉棟數有望達35萬棟，房價平均成長5%，當然各地方不同，就明年房價來講，還是要看經濟成長狀況，預估明年經濟成長仍有4%以上，今年台灣國民所得有望上看3.2萬美元，也是這幾年成長幅度較大，看起來各行各業獲利都很好，也會有加薪動作，從這些因素看來，能讓房價維持溫和穩定狀況已相當不簡單。
不過，他也說，如果房價漲比較高，租金也會較高，這是經濟學必然的原因，所以房價漲太高，對社會穩定及貧富差距也會有不好影響，因此，他覺得這可能要多管齊下，央行管貨幣政策，財政部稅制著手，金管會也會扮演安定角色，他覺得高房價是整個社會要思考的問題，只是房地產也不是合適一下祭出很劇烈的手段，畢竟這都是雙面刃，一下子太劇烈有時也會有副作用，整個制度及金融業方式逐漸一步步改進，這是相對比較穩健的方式。
在土建融部分，黃男州表示，玉山銀在這部分做的比較少，占授信餘額不到4%，過去在這塊較謹慎保守，這段時間也看到土建融成長率比房價高很多，大概都是兩位數成長，只是整個不動產建築也需金融業的融資，他也覺得這次央行政策很好，一方面限制成數，也要求銀行要按建商所提計畫執行，若建商不按計畫實施，銀行就該採取加息或減少融資額度，畢竟若運用金融業的資金來做一些養地套利也好，對社會也不是好事，這也是金融業部分的社會責任，必須把從大眾所吸收的資金運用到對社會有正面效益的地方。