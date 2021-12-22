搶搭茶金熱潮 優思資攜手名廚推「茶金年菜」搶市

歲末送暖，優思資文創公司旗下品牌「元園廖媽媽的店」，挾電視劇茶金熱潮，推出「虎虎生風」創意茶金年菜，六道年菜料理均結合陳放20年以上的台灣無毒老茶，清新美味不油膩；22日舉行新品發表暨公益捐贈，將捐贈20套年菜給彰化溪洲聖智啟智中心，讓偏鄉慢飛天使暖心又暖胃，年年歡度溫暖豐足佳節。





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茶金年菜發表會上，廖國智主廚親自展示六道創意年菜研發過程，與現場賓客分享，獲得滿滿肯定，有人當場下單訂購，回響熱烈。由於該公司正逢電商周年慶，直至明年1月28日前，線上線下消費滿3000元，即可抽價值高達50萬元以上大獎，獎項包括美國名牌GT電動自行車、Iphone 13pro手機、ASUS華碩25型LED電競螢幕、象印牌微電腦電子鍋等。





▲ 優思資攜手名廚推「茶金年菜」搶市，也捐贈20套年菜給偏鄉弱勢，帶給慢飛天使暖心又暖胃年節。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.22)

廖國智主廚表示，台灣烏龍茶有豐富兒茶素，又具有抗氧化、抗老化等多重功效，陳年老茶甚至還有對身體有益的沒食子酸，經醫學臨床試驗指出，老茶茶葉的營養成分等同靈芝功能，已被公認是最好的保健飲料。為此，早在2年前，廖國智便開始與優思資文創品牌-台灣精品茶「Kies Thee挑tea」合作，經營有機無毒的梨山高山茶園，清楚的掌控茶葉來源、保存與製程。





年節將屆，廖國智主廚搶攻年菜市場，以茶入菜，採用長年收藏的台灣珍貴凍頂烏龍老茶，研發六道茶金年菜，包含養氣老茶金福雞，乾坤鮑魚扒烏參，茶香金鰻步步糕，五世其鯧慶有餘，八仙過海如意鮮，虎虎生風大元蹄。道道結合陳年烏龍茶烹調，入口香氣令人心情愉悅，口感清新不油膩，讓每道菜都像喝煲湯一樣溫潤柔順!





▲優思資熱心公益，繼去年捐贈雞精收入20餘萬元，今年又捐出20套名廚廖國智研發的「茶金年菜」，造福弱勢。（圖／記者金武鳳攝，2021..12.22)

廖國智表示，優思資公司善盡企業責任，年年優先提撥20%收入捐贈給公益團體。去年老茶滴雞精新品上市時，即率先捐出前100組禮盒收入約20餘萬元給彰化溪洲聖智啟智中心。因該單位正擴建校舍好照顧更多慢飛天使，資金缺口達1千500萬元，優思資希望能拋磚引玉，讓更多人加入資助行列。



