中職／林智勝、王勝偉不在60人名單 兄弟：球員主動提出
中信兄弟以年度第一之姿進軍中華職棒32年總冠軍賽，並奪得年度總冠軍，這座冠軍榮耀屬於中信兄弟全體隊職員，每一位成員的貢獻都不可或缺，感謝團隊每一位在各自崗位的堅守與奮戰。
記者吳政紘/綜合報導
2021-12-22 17:09:03
為追求更遠大的目標，並考慮球隊長期發展，中信兄弟也將進行球隊重整。中信球團今日（22日）宣佈釋出球員名單如下：投手－林樺慶、吳蔚驊、王則鈞、曾家鋐、楊達翔；野手－邱志恆、徐浩凱（自主培訓選手），針對釋出球員，今年合約屆滿後，將不予續約，謝謝選手們在職期間對球隊的付出。
日前官大元已提交自由球員申請，對於官大元行使自由球員權利，中信兄弟球團尊重選手與經紀公司意願，這本來就是市場機制的一部份，球團也會持續與官大元討論續約的可能。另外，未把林智勝、王勝偉放入60人名單，為經紀公司及球員主動提出，因兩位球員想爭取更多發揮空間、完成想完成的紀錄。雙方討論過後，球團尊重選手意願，但雙方仍會繼續討論續約的可能。
中信兄弟一直以來都非常注重「農場養成」，目前已有完整的一、二軍體制，也全力栽培「育成軍」，留下具有潛力的年輕小將，利用熱身賽、自辦賽等方式培養。目前球團已確定將60人保留名單外之劉貴元、張聖豪簽回，厚植農場深度，提高球隊競爭力！