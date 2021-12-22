名家論壇》張之豪／在籍投票沒有錯又何必改變？

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、這次公投，投票率其實不低，只是台灣過往投票率在民主國家裡是特別高。
二、就算說投票率低好了，沒錯，如果走路五分鐘就可投票的人都沒出來了，不在籍投票是能提升多少投票率？在籍與否，是能增加幾票？我懷疑。
三、重點是就是有人覺得這次公投的議題不夠吸引他，所以在工作與其他因素排擠下，選擇不投票。
四、不溫不熱的投票：這是「公投」的常態，只要不綁大選的公投，都是這樣，鮮少有能掀起全民超級高熱度的公投議題，除非像英國脫歐，或者魁北克統獨公投。如果到了那種程度，在籍與否，也阻擋不了人回家投票的熱情。
五、代議政治裡，「不投票」行為本身也有默許政治賦權的意義。
六、不相信「代議政治」者，多數是舉著「直接民主」但其實是「反政治」的民粹主義。若由這種民粹主義，否決了自由民主體制，最後帶來的，往往是「直接獨裁」。
七、要做台灣的中流砥柱，就要為台灣捍衛並強化台灣的 liberal democracy。
八、公投與罷免，目前的超低門檻，這些都是過去一兩年來，所謂「進步立法」執行上，真正出現的問題，修改這些法律讓他們更健全，比較能實際對台灣當前的政治亂象有幫助。
九、應該增加立委席次：如果要問我，我還要加碼認為，立院席次過低，立委選區過大，導致立委要在「服務跑攤」與「立法問政」之間切割拉鋸，零和選擇，這也是個嚴重的憲政問題。
十、應該縮小立委選區：理由同上。
十一、可考慮兩院制：台灣國會採取的「一院制」，也不該是僵硬不能修改的制度。我認為若要兼顧地方服務，以及國會立法問政品質，應該往兩院制推動。美國是總統制，一樣有參議院與眾議院的兩院制。
十二、台灣民主有韌性，不是制度性的韌性，而是，天佑台灣，與台灣人總是很打拚。
十三、事實上，台灣有為數可觀的人，隨時都願意否定當前民主機制。這是台灣民主的隱憂。
十四、選舉機關，要建立公正性，信任度，讓各方都願賭服輸，並不容易。不在籍投票在執行上引發的任何弊端，都將嚴重傷害目前民主制度的可信度。
十五、有接觸基層公務機關的人，就會知道，雖然公務人員披掛著「國家」的大名，但他們也是肉做的人，也會累、會漏勾、誤植。但選舉事務，容不得誤會與猜忌。這也是為何這次「公投綁大選」一題應該脫鉤，正因為辦理公職人員選舉與公投，就已經讓現有選務人員應付不來，「不在籍投票」與其日後的變異版本，現役公務員是否有能力擔當、完美辦理？很難說。至少我們知道現有的投票機制，他們運作的不錯，而這沒有先進民主國家與否的問題，憨憨地用紙，親自蓋章，一張張唱票，本身就是一個民主機制穩健的基石。
十六、目前有關「不在籍投票」的討論，當然是聚焦在「公投」等不受地方區域影響的制度。但這不是「擴大參與程度」這個簡單問題。這是「從現在戶籍投票制」修改為「從此以後可以不在籍」的「破窗問題」。這不是滑坡，這是破窗。
十七、「在籍投票制」，是台灣在國家遭受外力威脅的情形下，保持公平性的最低標準。
十八、台灣民主如此脆弱，2004輸不起夜市、2018以降假訊息對民主的危害、2021公投，每一次能有驚無險，安然度過，都是眾多台灣人努力團結才做到的，台灣民主能走到今天，不是命中註定，不是歷史巨輪，而是每個台灣人的努力，這一點都不偶然。
十九、在籍投票，if it ain’t broke, don’t fix it。
二十、it ain’t broke。