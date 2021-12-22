民進黨強過總預算逕付二讀　邱臣遠批：綠色獨裁時代來臨

邱臣遠認為，民進黨宣稱是因為國民黨日前宣布要拒審預算，且接下來還有很多委員會召委是由國民黨輪值，肯定不會讓總預算通過。事實上，民進黨此舉仍不脫是在測試國民黨公投大敗後的反制能力，民進黨指責國民黨審查不力，卻忽視自己的召委也同樣沒完成委員會審查。
邱臣遠指出，法案逕付二讀並非沒有先例，但預算審查相對來說更加嚴謹，各委員會更是細緻審查預算的主要場域，即便委員會在時限內來不及完成的預算，也會根據慣例全案保留送院會協商，從沒有過預算一毛不刪、未經決議就徑付二讀的離譜情況。
邱臣遠質疑，民進黨究竟想藉由國民黨的顢頇玩什麼把戲？如今各種浮編亂報的預算輕易闖關，涉及竹竹併的《地方制度法》修法也無法暫緩，國民黨有政治動作，民進黨難道就沒有藉此進行政治盤算的念頭？
邱臣遠指出，目前總預算公務部分還有13個部會還在審查，現在一切都付諸流水，影響所及不只是在野黨，而是所有立委的審議職權都被徹底剝奪。民進黨鴨霸的行徑，不僅破壞了朝野維持多年的憲政慣例，也讓立院的實質審查、預算審查、委員會中心主義失去意義，此惡例一開，之後國會多數的執政黨，還有誰會願意遵守程序正義、尊重立委的監督職權？
民眾黨呼籲立法院長游錫堃應該守住立法院職權尊嚴，不能放任執政黨團自我閹割立委職權，在明天朝野協商中應將預算退回各委員會行使審議權，同時也呼籲民進黨懸崖勒馬，停止這種自我毀滅民主進步的行為，不能讓人民認為民進黨在公投過關以後，就可以鴨霸囂張橫行無阻，隨意輾壓在野黨。
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