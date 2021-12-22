單身過聖誕節也要有儀式感！百元有找義式大餐吃飽也吃巧
▲全聯推出一系列聖誕檔期聯名產品，Read Bread首次推出與名店Pino Pizzeria Ristorante的聯名經典Pizza。（圖／記者劉雅文拍攝）
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▲全聯推出一系列聖誕檔期聯名產品，Read Bread首次推出與名店Pino Pizzeria Ristorante的聯名經典Pizza。（圖／記者劉雅文拍攝）
記者劉雅文／台北報導
2021-12-22 18:09:51
這個週末就是聖誕節，不少情侶夫妻們可能都已經預定好高級餐廳、飯店，單身的民眾也不要急著哭泣，沒人陪你去吃聖誕大餐沒關係，一個人也要有儀式感！各大通路業者幫大家想好了，積極搶推外帶餐，讓單身狗可以安心在家吃好料，不用出門被「閃瞎」。超市龍頭全聯近期推出一系列聖誕檔期聯名產品，Read Bread首次推出與名店Pino Pizzeria Ristorante的聯名經典Pizza，主打百元以內就能吃到的美味，希望讓單身的朋友能用銅版價大啖美食，享受過節氛圍。
Read Bread X Pino Pizzeria聯名新品，這回主打方形造型的羅馬披薩，只需覆熱、烘烤就可在家輕鬆享受異國風味十足的聖誕大餐，適合派對分享或是單人享用，其中「雙重起司披薩」使用義大利聖瑪扎諾蕃茄製作的披薩醬，搭配義大利橄欖油，鋪上德國的馬札瑞拉起司及阿根廷的切達起司，還有小朋友最愛的德國香腸，除了風味道地，口味接受度極高；「經典夏威夷披薩」同樣使用聖瑪扎諾蕃茄製作披薩醬，鋪上馬札瑞拉起司及切達起司，再搭配鳳梨片及火腿片，是許多人經典的回憶；以及搭配聖誕節到來，12/23上市的限定款「胡椒香腸披薩」則以美國的義式臘腸為主角，呈現傳統簡約的風格，均一價都是百元有找。 看準年底聖誕聚會及跨年商機，全聯從12/17~2022/1/6推出「聖誕饗宴」，不論甜點、鹹食還是送禮巧克力、微醺派對必備美酒等，通通一手包辦！除了特別推出推版假的三種口味Read Bread聯名Pino Pizzeria Ristorante的Pizza之外，還有美味堂派對烤雞與德國豬腳、We Sweet聖誕甜點和阪急麵包，預計可創下超過3500萬業績。 ▲全聯推出一系列聖誕檔期聯名產品，Read Bread首次推出與名店Pino Pizzeria Ristorante的聯名經典Pizza。（圖／記者劉雅文拍攝） ▲全聯推出一系列聖誕檔期聯名產品，圖為美味堂香烤半雞（129元）。（圖／記者劉雅文拍攝） 另外，過節還有不可或缺的「甜點」，全聯也首次推出「草莓慕斯水晶球」造型是充滿節慶氛圍的水晶球非常吸睛外，鮮乳製成的戚風蛋糕體為基底，搭配酸甜浪漫的草莓慕斯及白巧克力慕斯，還用討喜的聖誕樹手工巧克力片裝飾，是不少「螞蟻族」聖誕節必入手的派對點心之一。如果不想吃蛋糕的，全聯還推出超狂「巨大布丁桶」，精選鮮乳與優質雞蛋製成，卡士達搭上滑順鮮奶油，每一口都香醇Q嫩，堪稱甜點夢幻逸品。 ▲全聯推出一系列聖誕檔期聯名產品，圖為美味堂德式脆皮豬腳（179元）。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全聯推出一系列聖誕檔期聯名產品，圖為草莓慕斯水晶球（149元）。（圖／記者劉雅文拍攝） ▲全聯推出一系列聖誕檔期甜點，有草莓卡士達蛋糕（159元）、草莓慕斯水晶球（149元），以及話題性十足的巨大布丁桶（129元）。（圖／記者劉雅文拍攝）