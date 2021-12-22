PLG／新北國王平安夜抽福袋　虛擬貨幣紅包大放送

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新北國王合作夥伴《閃電核心ThunderCore》，是2018年在美國矽谷成立的區塊鏈平台，目前正在台灣大量招募。他們將在這天扮演聖誕老公公，準備虛擬貨幣紅包送給進場球迷！閃電核心執行長王正文表示，「很高興在平安夜當大家的聖誕老人。也號召對區塊鏈有興趣的球迷，一起加入ThunderCore的行列，打造屬於台灣的區塊鏈之光！」
當天新北國王在17：00開放入場，讓球迷體驗新北國王精心佈置的「聖誕城堡」。而入場球迷除了都能獲得新北國王應援道具「國王拍拍扇」之外，還將在中場抽出14個含有隨機球員簽名球衣或商品的「國王聖誕福袋」，並在商品部限量發售各限量50件的楊敬敏、湯瑪士聖誕T-Shirt！另外，新北國王合作夥伴《貳樓餐廳》，也將在賽前公布「貳樓餐廳 解鎖任務」內容，只要場上球員達成任務，《貳樓》將提供不同的優惠活動送給球迷！
備註：
-閃電核心ThunderCore 執行長 Chris王正文 介紹：
Chris是一位天才工程師和充滿活力的企業家，除了是美國卡內基梅隆大學有史以最快的拿到計算機科學博士的記錄保持人外，更於24歲創業遊戲公司成功以超過5億美金價格出售給迪士尼。Chris認為區塊鏈必將改變人類世界，但是在這之前仍有許多問題待解決，因此創立了ThunderCore，打造新一代的區塊鏈公鏈平台。
Chris除了有眾多的成功經驗外，也不忘回饋台灣，支持運動產業更是不遺餘力，除了是Pleague的重要投資人外，也是我們新北王國的合作夥伴，今天更是少見的來到現場要回饋球迷，當大家的聖誕老公公送給大家特別的禮物。什麼禮物呢？虛擬貨幣！
-ThunderCore介紹：
ThunderCore 於2018年美國矽谷成立，打造新一代的區塊鏈公鏈平台，它突破現今區塊鏈的困境，達成高效、安全、跨鏈等等巨大優勢，目前主要團隊皆位於台灣，更是與台北市i-Voting合作，打造台灣第一個區塊鏈技術支持的網路問卷及投票平台，可以說是台灣的區塊鏈之光。未來ThunderCore在Chris的帶領下，也將吸引更多遊戲開發者加入區塊鏈，打造放眼世界的元宇宙。