房價高到嚇人！銀行老總買23坪北市屋竟下不了手

政府打炒房，國內房價還是照漲，而且還高的嚇人，不僅一般民眾買不起，就連銀行總經理也買不下手！遠東商銀總經理周添財今（22）日就透露，他之前在台北市看新屋權狀23坪含車位，扣除公設及車位室內實坪僅11坪，但總價仍要3千萬元，連他都說「現在太貴了」，而且目前看起來明年房價還會再漲，因疫情導致缺工缺料塞港等情況，預期可能要到2023年才會緩解，而且即便房價拉回，他說從2019年經驗來看，房價拉回可能也只是短暫的，之後恐再漲上去。
記者顏真真/台北報導
2021-12-22 18:20:48｜2021-12-22 19:02:32
繼獨立書店、藝術家故居等主題之後，遠銀再次以藝文為主題，在今日發布2022年月曆「台灣美術館巡禮」，新年月曆可一覽全台12座美術館，其中有40年前經濟起飛年代矗立的臺美館及北美館，兩座美術館均為當年12大建設的文化建設的代表作，具有引領時代向上提升的指標意義；亦有前官廳、老銀行等舊建築變身的嘉義美術館、宜蘭美術館、新竹美術館等，立地人潮聚集的舊城區，使美術置入常民的生活；而世界許多一流大學都擁有自己的美術館，台灣亦未缺席，北師美術館及亞洲大學現代美術館無論是建築還是策展實力，都展現美學的高度與實驗的先驅精神；至於大隱於南投九九峰下的毓繡美術館，專注寫實藝術，則為本地私人美術館的新座標。
遠銀每年都會印製大型掛曆，周添財表示，除傳達紙本月曆的溫暖年節祝福，也滿足店家、企業、高齡長者及藝文愛好者的使用需求；掛曆在設計上除置入人文美學主題，也不忘日期標示佐以充足的手寫空間，以符合月曆記事的基本功能。此次月曆更利用每月版面置入「美術咖養成記」，以美術館在當代的12項公共功能及12個親近藝術的個人態度，倡議生活美育的樂活觀念。
此外，周添財也談到遠銀營運狀況，現階段積極整理不良資產，預計增提呆帳準備，不過，預期各國央行明年都在升息，預期台灣也會跟著升息，升息對銀行有利，加上不良資產到明年第一季就處理得差不多了，之後營運走起來比較輕鬆，因此明年成績也一定會比今年好。
至於政府打炒房，國內房價仍持續走高，他說，不僅台灣，就連美國調查有9成的人預估明年房價還會漲，台灣明年看來也是會漲，因為現在缺工缺料，建材都漲，也一定會轉嫁。他也透露，自己之前曾在台北市永春站附近看房，一間權狀23坪含車位，扣除公設及車位之後，室內實坪只有11坪，但總價卻要3000萬元，讓他也買不下手，直喊「現在太貴了」，尤其室內實坪只剩11坪。
對於明年可能升息恐加重房貸族負擔，他預期台灣最快也是下半年才會升息，而且應該是緩升，以央行總裁楊金龍所說升息1碼來說，即0.25個百分，影響還不會太大，現在各國央行都是以控制通膨為優先。不過，目前通膨上揚主要是供給面出題包括缺工、缺料及塞港等問題，他預期可能要到2023年才會緩解，通膨可能才會下來。至於房價也會跟著拉回嗎？他覺得即使下來，可能也是短暫的，之後又會再往上走，像2019年當時房價有下來3個月，之後又上揚，他也透露，自己當時就在房價下來時，進場買房，買後房價又漲上去。