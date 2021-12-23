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冷冷聖誕節喝杯熱咖啡暖一下　星巴克、西雅圖第二杯半價

▲聖誕節揪身邊的人一起買杯優惠咖啡吧。（圖／西雅圖極品咖啡提供、翻攝自85度C臉書）
▲聖誕節揪身邊的人一起買杯優惠咖啡吧。（圖／西雅圖極品咖啡提供、翻攝自85度C臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-23 10:54:11

聖誕節要請大家喝咖啡囉！全台各地氣溫從今（23）日開始慢慢下降，寒冷的天氣，揪身邊的人喝杯咖啡一起暖暖胃吧。包含星巴克、85度C、西雅圖等眾多咖啡品牌推出聖誕優惠好康，最大獎有買1送1專屬優惠、第二杯只要20元或第二杯半價等折扣，快來看看中午要去哪買咖啡吧。

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▲西雅圖極品咖啡，聖誕節連續兩天飲品第二杯半價。（圖／西雅圖極品咖啡提供）
▲西雅圖極品咖啡，聖誕節連續兩天飲品第二杯半價。（圖／西雅圖極品咖啡提供）
西雅圖極品咖啡

於12/24、12/25連續兩天，推出全系列飲品（同品項）第二杯半價優惠！（活動時間:2021/12/24(五)～12/25(六)上午7:00至晚上20:00。優惠限定同品項／大小；冷熱不限；不含瓶裝水。休息站門市不參與活動。恕不與其他優惠、折價券、振興券9折合併使用）

85度C

明（24）日平安夜當天，推出大杯咖啡系列第二杯20元的優惠；同日13:00～22:00則有麵包第二件半價折扣。另外12/19～12/25 全日，任選長條蛋糕兩入300元。

▲星巴克Holiday Cheer耶誕數位體驗，好康喝到年底。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克Holiday Cheer耶誕數位體驗，好康喝到年底。（圖／台灣星巴克提供）
星巴克

年末Holiday Cheer耶誕數位體驗，完成數位活動，即可領取兩日內專屬優惠，全品項好友分享、搭配糕點折扣等優惠券，最後兌換到2021/12/31(五)喔。外送平台foodomo「分享好時光」活動，則即日起至2021/12/26，購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的「太妃核果風味那堤、繽紛派對那堤或焦糖瑪奇朵」，可享第二杯半價優惠。（外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供備註以及客製化服務）

奎克咖啡

即日起～12/31，加入黑浮集團APP會員，領券即享「喝的烤蕃薯」冰烤番薯烏克力力（I／H）買一送一。儲值卡／VIP會員再享蜂蜜甜心薯法式吐司加購價 NT$119元（原價NT$220元）。

丹堤咖啡

2021/12/15～2022/1/28，麥可拿堤、濃抹可可、熱濃抹可可拿堤、熱暖薑可可拿堤等新品，任選二項再送丹堤文學系列掛耳咖啡1入。

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