冷冷聖誕節喝杯熱咖啡暖一下　星巴克、西雅圖第二杯半價

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於12/24、12/25連續兩天，推出全系列飲品（同品項）第二杯半價優惠！（活動時間:2021/12/24(五)～12/25(六)上午7:00至晚上20:00。優惠限定同品項／大小；冷熱不限；不含瓶裝水。休息站門市不參與活動。恕不與其他優惠、折價券、振興券9折合併使用）
85度C
明（24）日平安夜當天，推出大杯咖啡系列第二杯20元的優惠；同日13:00～22:00則有麵包第二件半價折扣。另外12/19～12/25 全日，任選長條蛋糕兩入300元。
星巴克
年末Holiday Cheer耶誕數位體驗，完成數位活動，即可領取兩日內專屬優惠，全品項好友分享、搭配糕點折扣等優惠券，最後兌換到2021/12/31(五)喔。外送平台foodomo「分享好時光」活動，則即日起至2021/12/26，購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的「太妃核果風味那堤、繽紛派對那堤或焦糖瑪奇朵」，可享第二杯半價優惠。（外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供備註以及客製化服務）
奎克咖啡
即日起～12/31，加入黑浮集團APP會員，領券即享「喝的烤蕃薯」冰烤番薯烏克力力（I／H）買一送一。儲值卡／VIP會員再享蜂蜜甜心薯法式吐司加購價 NT$119元（原價NT$220元）。
丹堤咖啡
2021/12/15～2022/1/28，麥可拿堤、濃抹可可、熱濃抹可可拿堤、熱暖薑可可拿堤等新品，任選二項再送丹堤文學系列掛耳咖啡1入。