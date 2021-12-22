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疫情下印尼電商逆勢崛起！市值2年翻1.5倍成東協領頭羊

▲疫情下消費習慣改變，印尼電商趁勢崛起。（示意圖／shutterstock）
▲疫情下消費習慣改變，印尼電商趁勢崛起。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-22 19:03:21

《四方報》報導，疫情帶動消費習慣轉變，推動「宅經濟」逆勢起飛，包括網購、電子支付、外送等領域都成為疫情下蓬勃發展的新商機。新加坡「東南亞研究機構」（ISEAS–Yusof Ishak Institute）今（22）日舉行線上論壇，以「疫情下印尼電商及金融科技產業之崛起」為主題，探討擁有眾多人口、市場龐大的印尼，在疫情下面臨的市場轉變及電商成長之情況。

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印尼電商巨頭Tokopedia的產品經理團隊負責人Puput Hidayat在論壇中表示，印尼在疫情下電商大幅成長，市值從2019年的210億美金，到2020年成長到350億美金，2021年則已達530億美金，兩年來成長了152%，幅度相當驚人，是目前東南亞國家中的領頭羊。到了2025年，印尼電商市值估計將高達1040億美金，預估將佔印尼整體網路經濟的71.2%。

她指出，電商大幅成長背後的主要驅動因素包括：中產階級快速成長、疫情帶動消費習慣改變、電子支付使用率增加，及活絡的科技投資。

其中，就「疫情帶動消費習慣改變」的面相而言，Puput指出，目前印尼的網路使用者中，有13%是疫情下才開始使用網路的新用戶；58%的用戶則在疫情下開啟網路購物的習慣；約30%的用戶則另有使用電子支付、電子錢包的習慣。她也觀察到，疫情除了改變消費的模式，也增加了消費的頻率。約45%的網購用戶表示疫情下更常上網購物，其中又以食品雜貨最多；有65%的外送平台用戶不只增加他們叫外送的頻率，每單平均金額也有所提高，因此讓外送產業成為成長最顯著的產業之一。

此外，店家在疫情下靠經營網路生存，也帶動數位工具和數位金融服務的活躍。為了經營網路業務，這些店家平均會註冊兩個網路平台，76%的業者則會另外購買經營軟體輔助業務，其他較常使用的數位工具還包括：數位行銷及分析工具、網站服務、雲端儲存和協同軟件等。有92%的業者也表示，將持續使用數位金融支付方式，不論在網路平台或實體店中。

儘管這些電商的成長與消費模式的轉變是受疫情影響，但Puput指出這並非短期現象。她表示，美食雜物網購用戶在疫情間成長了約23%，數據顯示消費者保持這項消費習慣的可能性很高；而69%的用戶偏好使用手機app叫外送，預期直接撥打餐廳外送熱線的外送模式最終將沒落，被外送平台取代。除了美食外送和生活雜物外送，其他領域包括網購二手物、彙整促銷活動資訊的軟體等，這些領域預期都將在後疫情時代持續蓬勃發展。

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