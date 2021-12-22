疫情下印尼電商逆勢崛起！市值2年翻1.5倍成東協領頭羊

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她指出，電商大幅成長背後的主要驅動因素包括：中產階級快速成長、疫情帶動消費習慣改變、電子支付使用率增加，及活絡的科技投資。
其中，就「疫情帶動消費習慣改變」的面相而言，Puput指出，目前印尼的網路使用者中，有13%是疫情下才開始使用網路的新用戶；58%的用戶則在疫情下開啟網路購物的習慣；約30%的用戶則另有使用電子支付、電子錢包的習慣。她也觀察到，疫情除了改變消費的模式，也增加了消費的頻率。約45%的網購用戶表示疫情下更常上網購物，其中又以食品雜貨最多；有65%的外送平台用戶不只增加他們叫外送的頻率，每單平均金額也有所提高，因此讓外送產業成為成長最顯著的產業之一。
此外，店家在疫情下靠經營網路生存，也帶動數位工具和數位金融服務的活躍。為了經營網路業務，這些店家平均會註冊兩個網路平台，76%的業者則會另外購買經營軟體輔助業務，其他較常使用的數位工具還包括：數位行銷及分析工具、網站服務、雲端儲存和協同軟件等。有92%的業者也表示，將持續使用數位金融支付方式，不論在網路平台或實體店中。
儘管這些電商的成長與消費模式的轉變是受疫情影響，但Puput指出這並非短期現象。她表示，美食雜物網購用戶在疫情間成長了約23%，數據顯示消費者保持這項消費習慣的可能性很高；而69%的用戶偏好使用手機app叫外送，預期直接撥打餐廳外送熱線的外送模式最終將沒落，被外送平台取代。除了美食外送和生活雜物外送，其他領域包括網購二手物、彙整促銷活動資訊的軟體等，這些領域預期都將在後疫情時代持續蓬勃發展。