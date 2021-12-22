台積電高煉廠用地　高市都委會審議通過

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高市府副市長、都市計畫委員會主任委員林欽榮表示，今審議的則是位於高煉廠內中工場區工業用地29.83公頃，規劃做為楠梓產業園區，因這塊土地目前為汙染整治場址，市府跨局處整合分工，將中油公司原規劃整治需時17年的工場區，透過污染程度分類及多重整治等工法，大幅縮短為2年完成；他強調，配合台積電建廠時程，這次都計變更範圍預計明年1月底前完成污染物移除，2月完成解列，3月將土地交付經發局進行園區開發作業，目前整治預定進度約39％、實際已達約45％，進度穩定超前。
經發局局長廖泰翔則表示，近期台積電宣布投資高雄後，相關供應鏈廠商已紛紛宣布提前加碼投資，包括英特格、台灣默克等投資案等，配合既有上游材料廠商長興材料、長春石化，以及下游封測廠日月光集團，再結合周邊南科園區及橋頭科學園區，將可完備南部半導體材料S廊帶計畫，高雄可藉此晉升半導體之都。
針對今變更案，都發局也說明，此案屬高市府重大經濟發展計畫，依法辦理個案變更需通過兩級都委會審議，經發局將儘速依高市都委會意見修正書圖後，預計明年1月再提報內政部都委會審議；經發局則表示，未來高市府將採用產業園區公共工程與廠商廠房同步施工方式作業，預計112年6月底完成園區整體公共工程，預期廠商進駐後帶動1,500人就業機會，每年創造近1,600億元產值。