外籍看護疑不滿護照被扣　持刀劃傷老婦遭判1年

《四方報》報導，今年8月，宜蘭縣1名31歲的印尼籍看護普琪（POJI LESTARI）疑因不滿護照和機票錢遭到雇主扣留，持刀逼迫她平時負責照顧起居的吳姓老婦，過程中在其頸部留下9公分的刀傷，遭婦人的兒子報警逮人。宜蘭地方法院審理後，將普琪依照傷害罪判處1年刑期，刑滿後驅逐出境。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-22 19:01:10
綜合媒體報導，普琪在宜蘭縣冬山鄉照顧吳姓婦人生活起居，想要返回印尼、但認為護照及機票錢遭到雇主扣留的她心生不滿，於今年8月8日父親節凌晨3時左右，向婦人索取護照和機票錢未果，到廚房拿水果刀返回房間逼迫吳婦交出物品，將人壓制在床上，過程中劃傷其頸部，留下9公分的刀傷。
普琪接著用輪椅推吳婦到隔壁房間要取機票錢和護照，老婦表示房間鑰匙在兒子身上，於是普琪到吳婦兒子房間喚醒他索取鑰匙，兒子下樓後見到婦人頸部流血旋即報警，警方抵達後勸說普琪放下刀子，再將人上銬帶回派出所，並查扣證物水果刀，訊後將人送辦。老婦人則緊急送醫縫了14針，所幸無大礙。
普琪被捕後供稱，因為雇主不給特休、扣留證件不讓她回國，才一怒之下持刀傷人；吳婦家人則痛斥普琪手段兇殘，並否認不給她休假之說，表示就算沒休假也都會依規定給薪資。
檢方依殺人未遂罪名起訴普琪，但宜蘭地方法院認為，普琪動機僅是想取回護照和機票費用，並無殺人犯意，僅構成傷害罪要件，加上普琪沒有前科紀錄、犯後坦承不諱態度良好，最後判處1年有期徒刑，刑滿驅逐出境。