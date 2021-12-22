章子怡17歲證件照曝光 對照42歲模樣「僅一個地方不同」
42歲的大陸女星章子怡和音樂人汪峰結婚6年，育有一子一女，兩人屢傳婚變，但都遭到當事人否認。近日章子怡的證件照片曝光，被大陸網友稱讚和她17歲時的模樣差不了多少，雖然看得見歲月的痕跡，但依舊美麗動人，而且臉也沒有了當年的嬰兒肥。除此之外，網友也發現章子怡和汪峰退出了投資的電影公司，被質疑是擔心被大陸官方抓包逃漏稅。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-22 19:10:10
章子怡15歲時踏入演藝圈，清純可人的模樣馬上就受到導演張藝謀賞識，2000年拍了《臥虎藏龍》後揚名國際，之後更是經典作品無數，還是香港電影金像獎、金馬獎、百花獎、華表獎、金雞獎女主角獎的大滿貫得主。雖然現在已經是2個孩子的媽媽，但章子怡保養得宜，她近期的證件照曝光，有網友找出她17歲時的證件照，雖然已經不再是當年的年輕女孩，但現在的成熟韻味仍非常有魅力。
除此之外，章子怡和汪峰近日悄悄地退出一起投資的新影佳映電影文化發展有限公司，僅剩下藍山竹文化傳媒有限公司股東身分，此舉讓網友猜測2人有可能在鬧婚變，也或是擔心大陸政府正在積極整治演藝圈歪風，日前「直播一姐」網路主播薇婭就因為逃漏稅報抓到，被罰了將近60億新台幣的天價罰款。