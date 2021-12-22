SBL／暖心！響應KR象王善舉 九太全隊到北車發放餐盒
第19季SBL超級籃球聯賽即將在本週六在板橋體育館開幕，高雄九太科技籃球隊特別選在21日的冬至夜，由董事長沈會承親率全體隊職員前往台北車站周遭發放餐盒、暖暖包、口罩關懷需要幫助的寒士們，世運食品及凱擘大寬頻得知活動後更一同響應球隊的善舉，分別贊助了100個餐盒及200個口罩，場面相當溫馨。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-22 20:19:32
高雄九太籃球隊向來以公益為本，相關活動並非首次，會有本次活動主要是響應洋將KR象王(King Revolution)的善舉，KR象王常趁著練球空檔偕同隊友林秉豪前往桃園車站周邊發放便當給寒士，球隊董事長沈會承得知後便號召全隊一同參與，並選在別具意義的冬至夜進行這樣的活動，雖然氣溫下降、細雨綿綿，也澆不熄高雄九太籃球隊想關懷社會角落的熱情。
KR象王認為，類似的公益活動對他而言是很稀鬆平常的舉手之勞，更相信「人性本善」這句話，他也藉此呼籲外界多多關懷弱勢；杰倫(Jalen Robinson)也大力認同KR象王的說法及行為，本身就是社會底層長大的他認為，有能力回饋社會就該有所行動，身為社會的一份子，這本來就是我們該做的。
「選秀狀元」曾柏喻則是首次參與類似活動，他坦言過程中自己多少有點難過的情緒，也期待未來能有機會參與更多類似活動，更希望透過手中的籃球帶給弱勢族群們前進的力量。
高雄九太科技籃球隊本季首場比賽將在本周六下午3點開打，球團除了許多精美小禮物外，更有號召了多組藝人到場觀戰，歡迎球迷朋友踴躍進場共襄盛局。