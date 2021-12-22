中國西安市本土疫情升溫！23日0時起實施「封閉式管理」
中國本土疫情升溫，陝西省省會西安市今（22）日宣布提升防控等級，在23日0時起對全市社區、單位實施「封閉式管理」，倡導全體市民「非必要不離市」，管制每戶家庭每2天只能由1人外出採購生活物資。
編輯中心／綜合報導
2021-12-22 21:26:37｜2021-12-22 21:27:08
目前西安市的本土疫情，已擴散至咸陽、延安和東莞、北京、河南周口等5區，全市現有3574所學校停課；陝西省省會西安市為此在前兩日，完成了全市一輪全員的核酸檢測，西安市疫情防控指揮部辦公室副主任、市政府副秘書長張峰虎坦言，當前疫情防控形勢依然複雜嚴峻，特別是在封控區之外發現了陽性病例，經綜合研判，已經出現了社區傳播。
有鑑於此，西安市倡導全體市民「非必要不離市」，要求交通管理部門加強邊境管制的查驗，也要求非必要離市人員進行勸返，若要離開西安，需持48小時核酸檢測陰性證明和相關單位審批手續。
為提升防控等級，西安市今日宣布要嚴格做好社區管理，23日0時起，全市小區小村、單位實行「封閉式管理」，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資，其他家庭成員除在疫情防控、城市運轉保障、居民生活密切相關行業工作外，一般情況下不得隨意外出。
西安市表示，「封閉式管理」解除時間另行通知，明日起也會再實施新一輪全員的核酸檢測。（編輯：林莞茜）
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