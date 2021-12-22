陳柏惟肇逃案受傷老翁　收下顏寬恒送的小紅代步車

大家還記得他嗎？前立委陳柏惟10年前肇逃案的受害老翁、80多歲的白老先生，最近獲贈一台嶄新的代步車，致贈者是中二立委補選候選人顏寬恒。顏寬恒今晚在臉書發文，指罷免期間被白老先生以「不希望對陳柏惟不義」拒絕多次，直到最近終於願意收下。顏寬恒強調：「政治只是一時，生活才是永遠！」
記者顏幸如/台中報導
2021-12-22 21:37:43｜2021-12-22 21:40:02
前基進黨立委陳柏惟10年前的肇逃事件，在他的罷免事件時成為最大致命傷。當時他被媒體人踢爆，曾於10年在高雄市前鎮區肇逃。根據判決書指出，當時白姓老翁清晨騎機車，被開車由外側車道超車至內側車道的陳柏惟撞倒。陳撞人後未報案，反而開車逃離現場，鄰居目擊過程，趕緊通知家人並報警，警方調閱監視器，循線通知陳柏惟到案。
老翁送醫後顱內出血、硬腦膜下腔出血，陳柏惟事後與被害者家屬以40萬元和解，一審判決陳柏惟有期徒刑9個月、緩刑3年、須接受3場法治教育。陳柏惟罷免案期間，媒體找到白姓老翁住處，但老翁和家人都不願曝光。
中二立委補選國民黨候選人顏寬恒今在臉書揭露，自己得知白老先生被撞傷之後，只能坐在門口曬曬太陽，失去了以前的行動力。自己在思考能幫他什麼，左思右想覺得可以送一台代步車，當車子送到白老先生家門口卻被拒絕了。
顏寬恒說，當時罷免活動還在進行中，「對方雖然肇逃，但畢竟還是選上了立委，白老先生不希望對他不義，所以即使只是一個單純的善意，白老先生也不願意接受。」但他和朋友持續拜訪，幾天前白老先生終於接受這台可愛的小紅代步車。
顏寬恆指出：「選舉會過去，溫情會留下來。願白老先生之後可以繼續快快樂樂地在高雄的暖陽之下四處逛逛，政治只是一時，生活才是永遠！」