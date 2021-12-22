HBL／死亡之組！東山意外扳倒衛冕軍泰山 自封最佳勝利
HBL高雄複賽今(22)日壓軸戰相當精采，東山高中逆轉17分落後，擊敗上屆冠軍泰山高中，以77:74笑納首勝，東山教頭廖覎鋕認為是先發和替補連手拿下這場關鍵戰役，打滿40分鐘、攻下最高24分的潘建宏更有信心要連過3「山」。
記者鍾東穎/高雄報導
2021-12-22 21:48:38
東山在上階段預賽走得有些跌跌撞撞，複賽抽到「死亡之組」和泰山、松山高中、南山高中以及治平高中、錦和高中同分在A組，今天首戰就能擊敗泰山，廖覎鋕認為跌破外界眼鏡，也是相當關鍵的一勝。
東山上半場一度落後達17分，但第三節打出20:7逆轉戰局，第四節最後2分鐘，潘建宏關鍵三分球連拿5分，儘管泰山回敬三分球仍無力回天，除了先發球員在關鍵時刻得分外，替補軍團在落後時頂住壓力，也扮演很好的加油團，廖覎鋕認為，板凳席功不可沒，把士氣是喊起來，堪稱近幾年最佳的一場比賽。
潘建宏被廖覎鋕封為「冷面殺手」，表面看起來冷靜，但內心狂野，球風奔放，不過其實他複賽前2周在練時左腳大扭，休了1周才回到場上，「相信教練很紮實系統化的訓練，我們可以拿到分組第1，把其他3山都過了。」
而曾鉦傑雖然未能有得分進帳，但在場邊激勵隊友士氣，被冠上「板凳隊長」，「在場邊的每個人都是隊長，大家輪流跳出來」他認為泰山是分組最難打，但今天過關後也是信心大增，「都過一座了，我們很有體力的。」