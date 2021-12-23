中國推北京冬奧全用綠能　農民遭強徵土地非法監禁

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鄰近北京的一個小村莊裡，龍氏（Long，音譯）一家說，由於自家農地旁的太陽能農場延伸擴張，他們已失去了一半以上農業用地，現在，他們收入太少，寒冬來臨之際，只得燃燒玉米殼和塑膠袋來取暖。
黃郊村的龍姓農民說：「電力公司租用土地25年，（他們）僅承諾每年每畝地給我們1000元（人民幣）。」
「在同等土地種植玉米，我們可以賺超過兩倍。現在沒有土地，我靠當臨時工勉強維持生計。」
中國是世界上最大的風力發電機和太陽能板生產國，中國尋求全球市場，北京冬奧被視為展示其綠色技術的大好機會。
為確保北京冬奧的電力供應不間斷，並清除首都令人窒息的冬季霾害，與北京相鄰的河北省建了一座大型可再生能源電廠。
這一電網每年可產生140億千瓦小時的綠電，相當於斯洛維尼亞（Slovenia）一年的能源消耗量。
但對於龍姓農民及鄰居畢姓農民（Pi，音譯）而言，綠色能源的迅速發展讓他們的生活變得更加危險且艱困。
畢姓農民說，村民被迫簽署合約，將他們的土地出租給國家電力投資集團（SPIC）所建的太陽能園區；法新社檢視過這一合約。
他表示，不同意者遭警察毆打，「有些人（被打到）住院治療，有些人被拘留」。
在一次公開抗議後，畢姓農民被判入獄40天，而龍姓農民因「非法集會及擾亂秩序」而被監禁9個月。畢姓農民說：「這情況形同黑手黨。如果你抱怨，那就會遭鎮壓、監禁和判刑。」
由於訊息未被公開，法新社無法確定SPIC在黃郊附近建造的項目，是否會直接供電給奧運會場館；SPIC拒絕向法新社證實此訊息。
不過，北京冬奧共同主辦城市、河北省張家口市政府表示，自2015年申奧成功以來，張家口可再生能源示範區建設「實現了從無到有」，「成為全國非水可再生能源第一大市」。
隨著中國拚命在奧運登場前減少空污，政府對風力和太陽能發電廠的補貼，加快了河北其他地區這類項目的建設。
國際特赦組織（Amnesty International）在聲明指出，與風能和太陽能產業相關的最常見人權問題包括「強行驅逐、非法徵地，以及與失去土地有關的生計損失」。
北京當局希望，到2030年，國家的非化石能源消費比重達到25%左右。為實現此目標，中國必須將目前的風力和太陽能發電量增加一倍以上，但環保人士警告，因能源公司急於生產可再生能源，徵用土地現象將變得更為普遍。
針對徵用於開發綠能等生態項目的土地，中國9月宣布了嚴格補償規定。
當局雖稱農業用地不能被占用，尤其是農田，且若農田被用於可再生能源項目，則應設有利益共享計畫，例如為溫室供電。但法新社採訪的數位農民表示，能源公司將農田標記成荒地，以此規避規則。
此外，為減少徵地衝突，中國已將大多數太陽能發電廠列為扶貧項目，村民透過安裝在屋頂上的太陽能板可獲得免費電力。
然而，在有300多戶人家的黃郊，僅有2個屋頂有太陽能板，村民表示，並無其他安裝計畫。
畢姓農民說：「在中央層級，政府對農民制定很好的政策。但一到了村莊，事情就變了。基層的腐敗令人無法忍受。」（譯者：張璦/核稿：林治平）1101222