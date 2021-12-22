彭于晏成「高端渣男」　金馬影后為愛走向沉淪之路

影史首位金獅獎華人女導演許鞍華執導，金馬影后馬思純、彭于晏、張鈞甯、范偉、梁洛施、張佳寧、尹昉、秦沛、白冰聯合主演的愛情史詩鉅作《第一爐香》將於明年1月14日全台上映，前導預告甫一發布就吸引大批粉絲朝聖響應，電影期待度破表。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-22 22:09:26
《第一爐香》預告曝光，涉世未深的女學生馬思純決心留在繁華香港，隻身向姑媽俞飛鴻求金援學費，預告一開場就是心機暗湧的豪門晚宴，眾人看似談笑風生，檯面下的關係卻是錯綜複雜，馬思純面對紙醉金迷的物質迷惑，原以為能夠把持住理智，卻因為愛上富家少爺彭于晏，人生走向沉淪之路，在這豪門力求生存的張鈞甯、張佳寧也各懷鬼胎，在角色情緒和劇情節奏達到最高潮時，俞飛鴻輕輕說了一句：「何苦呢？」，讓人物之間的自我掙扎與愛恨糾葛逐漸明朗，洞悉人性的對話也讓影迷揪心不已。
該片由導演許鞍華攜手黃金班底，以億萬製作規格打造而成，在被問到主創團隊有何共同點時，許鞍華導演自豪表示：「他們都拿過奧斯卡！」一句話就顯示出幕後陣容的高深實力，包含服裝及造型設計和田惠美、音樂監製坂本龍一皆是奧斯卡金獎得主，曾獲以及多次金馬獎肯定的杜可風擔任攝影指導，錄音杜篤之、美術趙海、剪輯鄺志良，共獲得過176項重量級獎項，堪稱是今年在台上映的華語片單中，製作團隊含金量最高的夢幻組合。