搞烏龍！北市防疫旅館送錯確診者 觀傳局：市府檢討流程
桃園市和台北市防疫旅館日前爆發群聚案件，指揮中心研判受環境污染，提出3項加強作為，不過今（22）日傳出，台北市防疫人員竟將某個居家檢疫民眾搞混，還把他送至醫院治療隔離。對此，北市府已檢討內部流程，觀傳局也已請防疫旅館務必確實核對房客資訊。
編輯中心／綜合報導
2021-12-22 22:20:23｜2021-12-22 22:35:35
今日傳出，台北某防疫旅館，發生送錯確診者的烏龍事件，將一般房客錯認為篩檢陽性的房客，還將他送至醫院進行隔離治療，據悉，確診者和被送錯房號者兩人同天入境，救護車的消防人員也無進一步核對身份，才會讓確診者在旅館內等不到救護車。
針對此事，台北市觀傳局表示，溝通落差導致各方資訊有誤，市府內部已進行檢討，同時也會請防疫旅館在健康服務中心通知後送房客就醫或採檢時，務必確實核對房客資訊。（編輯：林莞茜）
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