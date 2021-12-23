彭帥受訪否認遭性侵　外媒非記者採訪被質疑外宣

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採訪影片結束的字幕只有顯示攝影和剪輯人員，而攝影是顧功壘。
在顧功壘的微博上，其身分是「新加坡報業控股助理副總裁、新晨業管理諮詢（上海）總經理」。她的最新一則微博提到上週到廈門採訪，但是網友都是在彭帥新聞發布後前往留言，內容包括：「外宣你好」「你算記者嗎？」「大新聞怎麼沒有發一發啊」「（聯合）早報現在扮演的角色是？」等等。
根據顧功壘的領英（Linkedin），她於2010年10月加入聯合早報，2011年7月到2017年5月是該報重慶記者站主任、駐上海特派員，2017年6月至2017年11月是該報大中華區總監，負責「媒體解決方案」。由2017年11月至今，她出任新加坡報業控股助理副總裁兼新晨業管理諮詢總經理，工作地點在上海。
有媒體報導，「新加坡報業控股」就是聯合早報的持有人，而新晨業管理諮詢公司是聯合早報的廣告營銷方。
彭帥11月2日晚間在微博發文，指自己和張高麗有多年不倫關係，而這段關係一開始並不是出於自願而是張高麗的勉強，如今她指控對方「玩完想不要就不要了」。
目前為止，所有中國發出帶官方色彩的彭帥闢謠信息，都不是從正式媒體發布，而是官媒記者在推特以個人名義發出來的。此外便是國際奧委會發布其主席巴赫（Thomas Bach）與彭帥視訊通話的相關訊息，以及這次由聯合早報發出的訊息。（編輯：張淑伶）1101222