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網咖「戰略高手」忠孝店熄燈！屹立黃金地段21年難敵現實

▲位於台北東區忠孝東路上的網咖「戰略高手」，營業21年來，於今年底熄燈歇業。（圖／記者張勵德拍攝）
▲位於台北東區忠孝東路上的網咖「戰略高手」，營業21年來，於今年底熄燈歇業。（圖／記者張勵德拍攝）

記者張勵德/綜合報導

2021-12-23 07:00:00

又一個時代的眼淚落下！國內早期知名網咖連鎖品牌「戰略高手」，最後一家在台北市忠孝東路四段的旗艦門市，12月中旬悄悄結束營業，門口招牌雖然還亮燈，但已掛上「結束營業電腦出清」的字牌。《NOWnews今日新聞》記者實際去電門市，老闆低調透露，這間從2000年開幕的門市確實已經結束營業，店內的電腦設備九成都已經出清，未來希望能再繼續尋覓好的據點重起爐灶。

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▲在網咖用高階主機、大螢幕打遊戲特別享受。（圖／取自戰略高手忠孝店粉專）
▲在網咖用高階主機、大螢幕打遊戲特別享受。（圖／取自戰略高手忠孝店粉專）

「戰略高手」忠孝店老闆表示，今年受到疫情影響暫停營業一段時間，後來申請復業碰到一些問題，所以最後決定歇業，並且把現有的電腦設備出清。因為主機設備都以4、5千元起便宜賣，不少公司來掃貨搬回去當文書機用，所以一個多星期就賣得差不多了，「雖然很無奈，但大環境如此也只能先休息，目前也正在重新找點，希望有機會重現江湖！」

戰略高手忠孝店能在熱門的北市忠孝東路四段屹立21年，也是相當的傳奇。戰略高手是早期國內知名的連鎖品牌網咖，根據網路資料，是由華彩軟體與漫畫王集資五千萬元，成立「戰略資訊網路科技公司」，以「戰略高手」為品牌，開闢全新型態的休閒連鎖店，以計時方式、24小時營業提供上網服務及連線遊戲，由於初期設備新穎寬敞，隔間人性化並設有多人對戰區，保守估計單店投資成本就要一千萬元。

不過當時「戰略高手」的收費也是業界相當高標的，每小時至少90元起跳，提供現烤麵包、飲料點心吃到飽，還可享無限漫畫甚至迷你電影院等，加上正好搭上《天堂》等線上遊戲的熱潮，在當時相當風行，甚至在國片《雙瞳》中都曾出現「戰略高手」場景。業者曾估計，如果座位檔期全滿，單店每月營業額可達270萬元，大約一年就可以回本。不過到了現在，高檔消費已經成為過去，根據店家臉書的最後促銷貼文，祭出「4人同行1人免費、包台8小時再送3小時」的流血促銷，就知道網咖競爭有多艱難。

▲網咖市場競爭艱辛。（圖／翻攝戰略高手忠孝店粉專）
▲網咖市場競爭艱辛。（圖／翻攝戰略高手忠孝店粉專）
過去PTT上也曾有很多玩家回憶「戰略高手」盛行時代的點滴，有人就說「以前網咖很貴，不像現在8小時才1百元而已，幾場世紀、幾場星海時間不就到了？」、「沒錯，尊爵的娛樂」、「「北爛的朋友還是義無反顧的包了...然後睡過頭請我帶錢過」、「「現在停車1小時40元都嫌貴了，以前居然可以天天跑這種地方，我自己回想起來也覺得扯」、「「以前網路慢啊，又不方便使用網路，當然貴」、「紅茶綠茶喝了會一直跑廁所的甘甜回憶」、「戰略很爽但很貴」。

網友們一致認同，如今這類高檔網咖逐漸沒落，其實跟電腦普及還有網速加快有絕大的關係，以往在網咖玩、溝通方便的優勢，現在靠各種語音軟體也被解決，只能說這真是時代的眼淚啊！
 

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