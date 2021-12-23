NOW早報／福原愛3億築愛巢！新歡前妻洩離婚原因：就是她

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據日媒《週刊文春》報導，福原愛回到日本開始工作後，住在今年3月以日幣3億元（約台幣7300萬元）買下的東京豪華公寓裡，此外，週刊還目擊到高壯男進出該公寓，推測當時兩人應該已經交往中。據知情人士透露，福原愛就算被爆出婚外情，也一直與高壯男有聯繫，當時尚未離婚的高壯男偶爾會去福原愛家，雖然高壯男談離婚時波折不斷，但是福原愛仍無法斷絕聯絡，直到11月高壯男離婚後，兩人才名正言順的交往。
談到離婚一事，高壯男的前妻不願多說，被問到離婚原因是否與福原愛有關，她淡淡回應：「那倒是。」至於前夫與福原愛交往細節，她僅回覆：「雖然我不太清楚，但不是在一起了嗎？」
談大新竹合併 林智堅：樂觀看待、沒有因人設事
針對新竹縣市合併升格問題，新竹市長林智堅昨（22）日於民進黨中常會後受訪表示，9月份其提出大新竹合併升格倡議，所談的都是竹竹合併，並沒有包含苗栗，因為市民、縣民有這樣的期待，有將近6成民意支持，基於區域治理，大新竹是共同生活圈，過去如此，且越越緊密，竹竹應該要合併升格。
被問及本周五《地制法》能夠付委通過？林智堅說，自己樂觀看待，因為民進黨不是一言堂，向來面對重要議題都有不同意見；但民進黨也是團結政黨，因為大新竹合併升格是時勢所趨，也符合民意，又對國家戰略產業發展重要性高，最後黨內一定會一致支持。
林智堅說，台灣是民主國家，修法是要讓新竹合併升格，讓國家產業發展更有競爭力，在修法過後，不管是誰要來為大新竹服務，都要經過民眾投票行為洗禮，沒有因人設事。
至於自己是否有可能參選大新竹市長？林智堅說，修法只是第一步，修法完成還有行政程序要走，等待一切都完成了，才有個人的問題，「但我也跟大家報告，服務民眾的心沒有改變」。
今日天氣／天氣回穩！東北部出現短暫雨 全台早晚仍有涼意
中央氣象局預報，今（23）日台灣附近風場以東北風為主，也仍有些中層水氣，使得大台北地區、基隆北海岸地區以及東半部地區將出現局部短暫雨，中南部山區則會有零星飄雨，其餘地區都是多雲到晴的天氣。
溫度方面，今日台南以北及宜蘭地區低溫約落在16至18度，其餘地區低溫則約19至20度；而北台灣高溫落在22至23度，中南部及花東地區約25至27度。
再增7例Omicron境外移入！分別自4國入境 累積已達12例
中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布，國內再增7位Omicron境外移入病例，分別自英國、美國、奈及利亞、加拿大入境，至今國內累計已有12例Omicron個案，都是屬於突破性感染。
指揮中心說明，新增的7位Omicron境外移入病例均有完整接種2劑疫苗，Ct值介於14至24.9之間，而與這些染疫者同機前後排的旅客，均由居家檢疫改列居家隔離。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說明，同期也有7位Delta境外移入個案，目前國內還沒有看見Omicron病毒株傳染一支獨秀的情況。總共12例中有7位有輕微症狀，5位無症狀。
Yumi遭爆假輕生！團隊怒發聲「譴責造謠博眼球的人」
BY2妹妹Yumi捲入王力宏桃色醜聞，本人疑似不堪被指責是小三，昨（22）日傳出吞藥輕生。而Yumi的工作人員首度發聲，提到：「譴責這個時候還造謠博眼球的人。」
Yumi昨日一早傳出吞藥自殺的消息，但有人爆料，稱自己是該院醫護人員的朋友，還原了Yumi送醫的情況，提到：「就吃了2顆維生素和褪黑素。」再度引發熱議。
而陸媒求證Yumi的團隊，工作人員對此回應：「譴責這個時候還造謠博眼球的人。一切太突然了，我們很痛心。給大家造成困擾了，替Yumi萬分感謝大家的關心，希望她能好起來。」
2022年除夕不是大年三十？少一天真相曝 網全喊：長知識
今年即將迎來尾聲，也就是許多人期待的新年假期，但很特別的是，往年除夕夜都稱為「大年三十」，但仔細觀看農民曆，可以發現2022的大年三十消失了，而原因就是「朔望月」所導致，讓不少網友直呼長知識了！
最近即將迎來2021年末，除了年終獎金以外，大家最期待的就是9天的春節假期，不過粉絲專頁《人民日報》以「你發現了嗎？ 2022年沒有大年三十」為題po文，分享2022年並沒有大年三十這一天。
《人民日報》臉書粉專小編進一步提到，「月亮圓缺變化一周，稱為一個朔望月，一個周期平均為29.5天，2022年臘月是小月，便沒有了年三十。」網友們也紛紛討論：「真的耶！」「長知識了！」（編輯：賴禹妡）