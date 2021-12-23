網咖老闆憶當年！包台爆滿靠這款遊戲 15款青春回憶殺
無論是《CS》的「GOGOGO」，還是《SF》的「小心手榴彈」，遊戲音效、大廳音樂一播出來，就讓六七年級生忍不住起雞皮疙瘩，即使過了10多年，依然清晰記得馬岱中路無敵。那些年一起包台到早上的荒唐日子，隨著網咖一間間歇業，青春頭也不回的走入歷史。在東區忠孝東路四段已開業21年的網咖「戰略高手」，也在2021年尾聲悄然熄燈，許多不捨的老玩家特地前來拍照留念，老闆蔡先生透露，原址因故不再續約，12月中旬已停止營業，未來若有合適的據點，希望能再重起爐灶。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-23 07:05:00｜2021-12-23 07:19:49
回想當年泡在網咖裡的青春歲月，相約開一整排打友誼賽（雖然打到最後友誼都會不爽破裂），或是放假就包8小時到隔天早上，都讓網友們無限感慨：「網咖泡麵真是特別好吃」、「那時候打輸可以直接來場真人快打」、「好懷念以前1.49版的天堂」。戰略高手忠孝店蔡老闆也回憶，開網咖20年來，包台爆滿、最具代表性的15款經典遊戲，像是《天堂》、《CS》、《世紀帝國》，對玩家來說，款款都是回憶殺。
■15款網咖最熱門線上遊戲
- 《世紀帝國》
- 《石器時代》
- 《天堂Lineage》
- 《三角洲特種部隊》
- 《RO仙境傳說》
- 《爆爆王》（瘋狂阿給之彈水阿給）
- 《絕對武力》CS
- 《特種部隊Online》SF
- 《魔獸世界》
- 《勁舞團》
- 《跑跑卡丁車》
- 《暗黑破壞神》
- 《英雄聯盟LoL》
- 《絕地求生》PUBG
- 《Apex 英雄》