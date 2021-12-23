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網咖老闆憶當年！包台爆滿靠這款遊戲　15款青春回憶殺

▲網友回憶網咖全盛時期，「天堂維修打世紀，D2是吃飯時洗寶石的，隔壁通常在玩石器。」（示意圖／台北王爸爸提供）
▲網友回憶網咖全盛時期，「天堂維修打世紀，D2是吃飯時洗寶石的，隔壁通常在玩石器。」（示意圖／台北王爸爸提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-23 07:05:00｜2021-12-23 07:19:49

無論是《CS》的「GOGOGO」，還是《SF》的「小心手榴彈」，遊戲音效、大廳音樂一播出來，就讓六七年級生忍不住起雞皮疙瘩，即使過了10多年，依然清晰記得馬岱中路無敵。那些年一起包台到早上的荒唐日子，隨著網咖一間間歇業，青春頭也不回的走入歷史。在東區忠孝東路四段已開業21年的網咖「戰略高手」，也在2021年尾聲悄然熄燈，許多不捨的老玩家特地前來拍照留念，老闆蔡先生透露，原址因故不再續約，12月中旬已停止營業，未來若有合適的據點，希望能再重起爐灶。

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▲位於台北東區忠孝東路四段的網咖「戰略高手」，營業長達21年，於今年底熄燈歇業。（圖／記者張勵德拍攝）
▲位於台北東區忠孝東路四段的網咖「戰略高手」，營業長達21年，於今年底熄燈歇業。（圖／記者張勵德拍攝）

回想當年泡在網咖裡的青春歲月，相約開一整排打友誼賽（雖然打到最後友誼都會不爽破裂），或是放假就包8小時到隔天早上，都讓網友們無限感慨：「網咖泡麵真是特別好吃」、「那時候打輸可以直接來場真人快打」、「好懷念以前1.49版的天堂」。戰略高手忠孝店蔡老闆也回憶，開網咖20年來，包台爆滿、最具代表性的15款經典遊戲，像是《天堂》、《CS》、《世紀帝國》，對玩家來說，款款都是回憶殺。

■15款網咖最熱門線上遊戲

  1. 《世紀帝國》
    ▲《世紀帝國》。（圖／翻攝YouTube）
    ▲《世紀帝國》。（圖／翻攝YouTube）
  2. 《石器時代》
    ▲《石器時代》，（圖／取自網友）
    ▲《石器時代》，（圖／取自網友）
  3. 《天堂Lineage》
    ▲《天堂Lineage》。（圖／取自Dcard）
    ▲《天堂Lineage》。（圖／取自Dcard）
  4. 《三角洲特種部隊》
  5. 《RO仙境傳說》
  6. 《爆爆王》（瘋狂阿給之彈水阿給）
    ▲《爆爆王》。（圖／取自批踢踢）
    ▲《爆爆王》。（圖／取自批踢踢）
  7. 《絕對武力》CS 
  8. 《特種部隊Online》SF
    ▲《特種部隊Online》。（圖／業者提供）
    ▲《特種部隊Online》。（圖／業者提供）
  9. 《魔獸世界》
    ▲《魔獸世界》。（圖／民眾提供）
    ▲《魔獸世界》。（圖／民眾提供）
  10. 《勁舞團》
    ▲《勁舞團》。（圖／業者提供）
    ▲《勁舞團》。（圖／業者提供）
  11. 《跑跑卡丁車》
  12. 《暗黑破壞神》
  13. 《英雄聯盟LoL》
  14. 《絕地求生》PUBG 
  15. 《Apex 英雄》
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